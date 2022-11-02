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朋友牽新車立馬買手機支架 大票機車族不敢用：防手震會震壞

聯合新聞網／ 綜合報導
要不要用「機車手機支架」，引發網友討論。示意圖／ingimage
要不要用「機車手機支架」，引發網友討論。示意圖／ingimage

台灣的機車密度相當高，不少人每天都仰賴機車代步，同時相關商品也越出越多，「手機支架」就是一大賣點。一名網友在網路上發文，表示朋友牽到新車的第一件事，就是去添購手機支架，而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在PTT上以「有人跟我一樣堅持不用機車手機支架嗎」為題發文，原PO提到朋友日前買新摩托車，牽車後第一件事竟然是買手機支架，不過因為對方平時騎車都是短程，再加上也不是外送員，有出遠門的需求就會開車，原PO因此感到相當傻眼。

沒想到，原PO得知手機支架的價格後，他簡直是嚇壞了，「什麼一個美國的牌子，居然要2000多元！」原PO認為假設路程很短，根本沒有必要一直看手機。在貼文的最後，原PO好奇詢問大家「有人跟我一樣堅持不用機車手機支架嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我不用，手機支架會被檢舉或引發爭議」、「騎車堅持不用手機，這樣才有理由不看訊息」、「我也不敢用，假如跟別人碰撞，不知道手機支架會插在哪」、「沒送外送沒必要吧，支架貴加上手機相機防手震會震壞」、「之前出遠門會用，震壞相機後就不敢用了」。

也有網友提到，「被開過單就會裝了，我就是這樣」、「主要是看導航，不然裝那個幹嘛」、「裝著以備不時之需，因為我是路癡」、「用了就回不去了，超方便」、「我都用來看區間測速的」、「騎車去陌生的地方很好用，導航可以避開禁行機車的路，也降低騎車慢慢看路的危險」。

PTT

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