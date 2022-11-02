充電撇步曝！他2支iPhone電池健康度都100% 老婆反向操作「健康度急墜」

手機電池要怎麼充電才能保有「100%電池健康度」呢？一名TikToker以自己的手機當實例，並用老婆的手機當對照組，表示不要像他老婆一樣有這種「習慣」，但也引來網友兩極評價。

不少人習慣睡前為iPhone等手機充好充滿，直到醒來時才把充電線拔除，但TikToker「@shoandtech」認為睡覺時幫手機充電其實對手機很傷，他以自身為例，自己擁有的iPhone 13 Pro Max推出至今已有1年，夜間睡覺充電的次數僅有個位數，隨後揭曉自己的電池健康度，仍然維持100%，他也秀出仍在使用、2020年推出的iPhone 12 Pro Max，電池健康度一樣保持在100%。

一名TikToker表示，自己幾乎沒有夜間睡覺充電的習慣，iPhone 13 Pro Max與iPhone 12 Pro Max的電池健康度仍維持100%。（翻攝自TikToker @shoandtech）

但該名TikToker這樣做還不夠，為了確定自己的實驗為真，他先前拿了老婆的iPhone 13 Pro Max，開啟「最佳化電池充電」並在睡覺（夜間）充電實測，短短9個月，電池健康度就從100%下降至93%。他認為，如果關心自己手機的電池健康度，不管是想要轉售或是延長電池壽命，「那麼你需要停止為iPhone一整晚充電。」

他拿老婆的iPhone 13 Pro Max實測常在夜間充電一整晚，電池健康度急墜到93%。（翻攝自TikToker @shoandtech）

但是否不應該替iPhone充電一整晚，引起不少人討論，有網友表示，一直以來他都是幫iPhone充電到早上，電池健康度也沒問題，不認同他的觀點；也有人表示，也和TikToker一樣睡覺不充電，「但電池健康度剩88%」。

事實上蘋果（Apple）針對iPhone提供「最佳化電池充電」。該功能可在特定狀況下暫緩充電到80%以上外，還會學習使用者的日常充電習慣，因此會預測「若長時間連接充電器時」，「最佳化電池充電」才會啟動，可以減少電池的耗損，並提升使用壽命。

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