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遠傳攜英特爾打造5G姊妹實驗室 部署前瞻網路發展

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

遠傳今（2）日宣布與英特爾簽訂「5G姊妹實驗室備忘錄」，雙方首次合作成立5G姊妹實驗室，透過雙方頂尖技術深度交流、資源共享，將攜手推動前瞻技術發展，以「5G ORAN」、「AI視覺運算」、「垂直場域技術研究」為三大重點領域，持續領先布局，目標精進網路效能與用戶體驗，成為消費者、企業客戶的最佳數位夥伴，加速台灣產業創新升級。

遠傳表示，近年深耕5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)技術，擁有世界級的5G優質網路、豐富的垂直場域整合經驗，這次與全球晶片領導大廠英特爾締結「5G姊妹實驗室」，將結合英特爾領先全球的智慧網路技術、電腦智慧視覺模型，攜手發展前瞻通訊技術，全方位因應新技術與應用場景漸趨複雜的龐大需求，創造產業價值。

遠傳指出，雙方已開始整合資源，在「5G ORAN」方面，將發展實驗網路直連計畫，共享測試系統、軟硬體資源；遠傳5G實驗室將引入Intel Smart Edge Open軟體環境，進行開放網路概念驗證。

「AI視覺運算」方面，遠傳已率先加入英特爾電腦視覺平台先期試用計畫(Early Access Program)，將AI視覺分析技術更廣泛、高效率運用於智慧城市與智慧交通等多元場景。

在「垂直場域技術研究」方面，雙方將專注於智慧醫療、智慧製造、工業4.0等多元垂直領域，將最新技術導入更多實際場域，加速台灣產業創新升級。

遠傳強調，本次合作雙方除了在網路技術、電腦視覺、邊緣運算深化交流、共享資源，遠傳更成為全台第一家開始試用英特爾最新「Intel Geti 電腦視覺模型訓練平台」的電信營運商。

5G 遠傳 英特爾

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