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首位iPhone 15持有者？他的動態島進階「板塊移動」 網笑賺爛了

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果iPhone 14 Pro系列新增「動態島」功能，可依顯示方式不同，而有不同大小的呈現方式。（翻攝自蘋果官網）
蘋果iPhone 14 Pro系列新增「動態島」功能，可依顯示方式不同，而有不同大小的呈現方式。（翻攝自蘋果官網）

蘋果（Apple）9月針對iPhone 14 Pro系列推出「動態島」功能，至今已近2個月，但仍有網友遇到莫名其妙的動態島Bug，讓其他網友笑稱比之前「怦然心動的動態島還調皮。」

一名網友在批踢踢（PTT）的iOS版貼出2張圖表示，使用iPhone 14 Pro系列不知道發生什麼原因，讓手機上的「動態島」意外變成橫向，「但原本那個也還在」，等於螢幕上同時出現2種動態島，讓他直呼，每次要用到Face ID時，都感到不對勁，該文火速吸引不少網友留言爭睹。

一名網友秀出自己iPhone 14 Pro系列的「動態島」，意外變成2個，其中1個還是橫向，被網友笑稱「賺爛了」。（翻攝自PTT）
一名網友秀出自己iPhone 14 Pro系列的「動態島」，意外變成2個，其中1個還是橫向，被網友笑稱「賺爛了」。（翻攝自PTT

一名網友秀出自己iPhone 14 Pro系列的「動態島」，表示連Face ID時，符號也是橫向的。（翻攝自PTT）
一名網友秀出自己iPhone 14 Pro系列的「動態島」，表示連Face ID時，符號也是橫向的。（翻攝自PTT

網友表示動態島真的很多Bug，笑稱他的手機「動態島買一送一」、「動態島落枕」、「板塊飄移」、「看來是iPhone 15 畫面流出」、「原來是iPhone 15，樓主賺到。」、「你有兩座島？賺爛了！」、「可惜原本的沒不見」、「蘋果ai已經進化到會繁殖了。」

也有網友開玩笑討教雙島撇步：「怎麼用動態島玩貪食蛇的！教我！」更有人分享自己的iPhone任性到「（螢幕）左上角直接霧化」，讓不少網友笑到不行。

另一名網友還表示，自己的iPhone螢幕左上角直接被「霧化」，笑稱我的iPhone才任性。（翻攝自PTT）
另一名網友還表示，自己的iPhone螢幕左上角直接被「霧化」，笑稱我的iPhone才任性。（翻攝自PTT

iPhone 14 Pro

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