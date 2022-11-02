realme C33定位入門款高CP 配高階款廣角鏡頭超威
realme 11月1日在台推出定位入門等級的realme C33，建議售價為新台幣4990元。
規格方面，realme C33採用紫光展銳Unisoc T612處理器，搭載4GB記憶體與64GB儲存容量，顯示螢幕則採用6.5吋、1600 x 700解析度設計，電池則採5000mAh，並且具備側面設計的指紋辨識器。
機身則採用塑膠與壓克力複合材質製作，提供半透明視覺效果，同時確保其耐用性，並且採直角邊框的一體式設計，厚度僅8.3mm，重量僅為187公克，在台灣地區僅提供水光藍配色。
相機規格，分別採用500萬畫素視訊鏡頭，搭配5000萬畫素廣角鏡頭，搭配30萬畫素設計的景深鏡頭，並且提供夜景模式、HDR模式、縮時攝影、全景模式等拍攝需求，並且配合演算法實現在逆光拍攝場景下，可以對應更好的動態畫面捕捉，以及針對過曝區域提供豐富細節的拍攝效果。
realme C33將從即日起開放台灣市場銷售，建議售價為新台幣4990元。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 【周報】「G粉」感傷Pixel 7用自家晶片、Apple Watch救人N連發！
📢 他求電量、續航佳的「外送用」高CP值手機 網友指這1關鍵才重要
📢 蘋果iPad 10漲爆！台灣比拚全球價格「比日本便宜」 這國家貴到可再買1台
📢 懶得自己洗澡？「人體洗衣機」幫你沐浴、還放音樂讓你放鬆
📢 【快搶】買嘸iPhone 14 Pro？蘋果官網搶現貨「進階版」 靠它4關鍵入手新機
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言