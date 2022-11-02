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realme C33定位入門款高CP 配高階款廣角鏡頭超威

聯合新聞網／ 楊又肇

realme 11月1日在台推出定位入門等級的realme C33，建議售價為新台幣4990元。

規格方面，realme C33採用紫光展銳Unisoc T612處理器，搭載4GB記憶體與64GB儲存容量，顯示螢幕則採用6.5吋、1600 x 700解析度設計，電池則採5000mAh，並且具備側面設計的指紋辨識器。

機身則採用塑膠與壓克力複合材質製作，提供半透明視覺效果，同時確保其耐用性，並且採直角邊框的一體式設計，厚度僅8.3mm，重量僅為187公克，在台灣地區僅提供水光藍配色。

相機規格，分別採用500萬畫素視訊鏡頭，搭配5000萬畫素廣角鏡頭，搭配30萬畫素設計的景深鏡頭，並且提供夜景模式、HDR模式、縮時攝影、全景模式等拍攝需求，並且配合演算法實現在逆光拍攝場景下，可以對應更好的動態畫面捕捉，以及針對過曝區域提供豐富細節的拍攝效果。

realme C33將從即日起開放台灣市場銷售，建議售價為新台幣4990元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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