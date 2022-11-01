蘋果還在掙扎！iPhone SE 4尺寸2選1 還有這原因恐讓手機變貴
日前有部落客做出蘋果（Apple）iPhone SE 4的渲染圖，外觀像極iPhone XR，也傳出明年有望登場，但外媒報導，蘋果其實還沒真正決定iPhone SE 4的真正模樣，包含螢幕尺寸及螢幕材質等，讓人好奇手機還會有什麼變化。
據《macrumors》報導，市調機構顯示器供應鏈顧問（DSCC）執行長Ross Young表示，蘋果傳從兩家供應商提供的6.1吋、5.7吋螢幕去做選擇，無法得知最終決定為何。
此外，iPhone SE 4的螢幕材質也可能有所變化，原本iPhone SE系列都是使用LCD螢幕，iPhone 12起的新機種都選用OLED螢幕，加上目前OLED面板價格下跌，因此iPhone SE 4未來採用OLED螢幕並非不可能之事，不過整體下來手機價格可能會比舊款還要來的貴。
不管是選用6.1吋或5.7吋螢幕，Ross Young都認為iPhone SE 4一定會改為全螢幕風格，捨棄實體Home鍵，但是否使用現在iPhone系列所用的Face ID或類似iPad Air、iPad Mini系列的電源鍵Touch ID則無法得知。
網友看完iPhone SE 4傳言，敲碗希望能出「5.7吋螢幕、新晶片、iPhone XR外型」，並遵循iPhone 13 mini一樣迷你的小手機。
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