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才剛更新iOS 16.1不到一週 果粉們怒回報災情：Wifi狂斷

聯合新聞網／ 綜合報導
iOS 16.1於台灣時間25日凌晨0點釋出，許多果粉搶在首日更新後卻傳出災情。圖擷取自蘋果官網
iOS 16.1於台灣時間25日凌晨0點釋出，許多果粉搶在首日更新後卻傳出災情。圖擷取自蘋果官網

日前蘋果官方正式釋出iOS 16.1更新檔，除了修復舊版本的錯誤之外，更新增iPhone 14 Pro系列的動態島可顯示第三方APP動態等8大新功能，讓不少果粉躍躍欲試搶在推出首日更新，但近日卻有許多人抱怨更新後讓iPhone在連線Wifi時變得非常不穩定。

根據《MacRumors》報導，許多升級iOS 16.1版本的果粉紛紛在Reddit和推特上抱怨，即使連接網路的環境並無變化，但更新後的iPhone時常在連接Wifi時斷訊，有些人則是抱怨Wifi連接不穩定，有些人則指只要手機一待機，Wifi就會自動斷開。

遇到問題的網友們開始自己動手找原因，有人嘗試重置iPhone上的所有網路設定，但似乎成效不佳；目前未見蘋果對此次災情的回應，但由於蘋果本週開始針對iOS 16.2進行beta版本測試，將是下一波iOS系統的一次重大更新，因此預計會在11月中下旬時發布。

iOS 16 iPhone APP

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