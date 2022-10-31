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奢華品牌Vertu推Metavertu系列手機 可銜接Web 3.0市場

聯合新聞網／ 楊又肇

過去隸屬Nokia旗下奢華品牌Vertu，在經歷破產申請保護，並且再次回到市場之後，稍早宣布將推出名為Metavertu系列手機，並且標榜將銜接Web 3.0市場。

具體細節將會在11月3日於倫敦舉辦發表會上揭曉，但目前已經透過其官網展示Metavertu系列手機外觀，並且確認搭載Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器，搭配最高18GB記憶體與1TB儲存容量，以及額外高達10TB、以分散式架構運作的星際檔案系統 (IPFS)儲存空間，藉此對應各類Web 3.0應用服務。

其他部分，則包含搭載最快可在20分鐘內將手機電量充滿的55W有線快充，以及支援15W功率的無線充電，另外則配置Sony IMX787感光元件、35mm拍攝焦段的廣角鏡頭，搭配5000萬畫素超廣角鏡頭及800萬畫素光學望遠鏡頭，視訊鏡頭則是1600萬畫素規格。

而資料部分則採用A5安全晶片保護，採SE+TEE加密技術，符合國際金融防護安全設計，並且搭載基於Android作業系統的LUXURY OS Web 2.0系統，同時可無縫銜接至Web 3.0模式的運作環境，讓Metavertu系列手機可切換使用可製作NFT內容的Vshot區塊鏈相機、Value Web 3區塊鏈錢包等app。

如從先前提供服務，此次推出的Metavertu系列手機也涵蓋可協助客戶預約著名飯店住房、採購精品等VIP服務，預計透過全新V PASS會員制提供。

此外，Metavertu系列手機也提供多樣化規格選項，其中包含採用小牛皮批覆的機身設計，甚至提供搭載喜馬拉雅18K金鑽鱷魚皮款式，建議售價從3350美元起跳，最高價格達41500美元。

Metavertu系列手機預計在中國天貓及Vertu官網銷售，同時也會在全球市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

破產

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