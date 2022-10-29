不僅用Type-C！蘋果iPhone 15大改版 傳「高階機種」電源按鍵、音量鍵變這樣

經常透露蘋果新機設計消息的著名市場分析師郭明錤稍早於個人Twitter指稱，明年預計推出的高階iPhone 15將在電源按鍵、音量鍵採用壓感形式設計，不再使用傳統機械式壓按使用方式。

而這樣的設計，將類似過往在iPhone 7系列、iPhone 8系列，以及後來推出的iPhone SE在Home鍵採用設計，透過內建線性馬達振動模擬壓按操作手感。而這樣的好處，則可讓手機防水密封度更高，同時也能減少手機採用傳統機械式結構設計比例。

依照郭明錤的說法，新款iPhone可能會從原本內建單顆線性馬達情況，變成搭載三顆，或許將會直接利用簡化機械式結構設計所增加內部空間，結此容納額外增加的線性馬達。

近期不少傳聞指稱新款iPhone 15將會維持推出標準款、Plus版本，以及鎖定旗艦使用體驗的Ultra版本，可能會取消推出Pro機種，但從郭明錤的說法顯示，明年推出的iPhone 15系列似乎仍會保留兩款高階機種，因此有可能在明年仍維持推出四款機種，直到後年才會調整為推出三款。

不過，明年推出的iPhone 15系列將可能因應歐盟規定換成USB-C連接埠，但是否僅針對歐盟市場提供調整版本，還是全球市場銷售版本都會統一改變，目前暫時還無法確認。

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My latest survey indicates that the volume button and power button of two high-end iPhone 15/2H23 new iPhone models may adopt a solid-state button design (similar to the home button design of iPhone 7/8/SE2 & 3) to replace the physical/mechanical button design. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) October 28, 2022

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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