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他失望Google手機仍用Tensor晶片 嚷「你我不買降500」激網友開罵曝原因

聯合新聞網／ 綜合報導
Google Pixel 7 Pro更使用第2代Tensor晶片（Google Tensor G2）。（翻攝自Google Taiwan YouTube頻道）
Google Pixel 7 Pro更使用第2代Tensor晶片（Google Tensor G2）。（翻攝自Google Taiwan YouTube頻道）

一名資深「G粉」不滿Google從Pixel 6開始使用自家的Tensor晶片，也認為Pixel 7使用Tensor 2代也沒進步，喊話「你不買，我不買，明天降500」是否可以逼Google改換安卓常用的高通（Qualcomm）處理器，引起不少網友熱議。

跑分仍輸安卓主流晶片

Google在Pixel 5使用Snapdragon 765G晶片，Pixel 6起改用自家Tensor晶片，日前推出的Pixel 7與Pixel 7 Pro更使用第2代Tensor晶片（Google Tensor G2），據先前初步跑分結果，輸給其他安卓（Android）的主流Snapdragon 8 Gen 1晶片，甚至還不敵去（2022）年的Snapdragon 888晶片。

一名網友在批踢踢（PTT）的Mobilecomm表示，自己使用過Google nexus 6、nexus 7、Pixel & XL、Pixel 2 XL、Pixel 4 & 4 XL及Pixel 5，堪稱是「資深G粉」，不解Pixel 6為何開始用自家Tensor晶片，「Pixel 7系列似乎看起來也什麼進步」，提到先前「Pixel 4的雷達、臉部偵測也是（使用）一代就放棄」，驚訝Tensor竟然可以用到第2代。

Google在官網提到第2代Tensor晶片（Google Tensor G2）可提升Pixel 的執行效能和效率，進而延長電池壽命。但有外媒實測Pixel 7 Pro，整體續航力仍輸三星和蘋果。（翻攝自Google Store官網）
Google在官網提到第2代Tensor晶片（Google Tensor G2）可提升Pixel 的執行效能和效率，進而延長電池壽命。但有外媒實測Pixel 7 Pro，整體續航力仍輸三星和蘋果。（翻攝自Google Store官網）

已花4年研發自家晶片

他還提出「你不買，我不買，明天降500」抵制策略，希望能讓Google回心轉意，改用安卓常用的高通（Qualcomm）處理器，引起不少討論，多數網友認為「不可能」，原因也是因為Google在2021年推出Pixel 6時已表示花了4年研發自家晶片，似乎要以自家晶片對抗三星、蘋果。另外，還有人提到，「Google優勢在名聲和足夠的錢，這兩者都可以讓他們撐的比其他人久。」

果粉：樂見安卓迎頭趕上

網友進一步表示，有些人誤為自研「一開始就會大成功」、「消費者為什麼要逼迫Google用高通，如果Google能夠研發順利，多一個選擇，對市場不是一件好事嗎？」、「不喜歡用別牌就好，市場自然會給他答案。」更有「果粉」出面表示，以平板市場為例，蘋果在此塊「沒有對手」，導致蘋果可以隨意漲價，「自己拿iPhone，但還是樂見安卓迎頭趕上。」

事實上各家早已有自家晶片，像是蘋果早在iPhone 4時使用Apple Silicon處理器，今年的iPhone 14 Pro系列為A16晶片；三星也有自行研發的Exynos處理器，歐版Samsung S22就採用Exynos 2200。

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