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vivo預告X90系列手機導入全新影像技術 人像鏡頭更強大

聯合新聞網／ 楊又肇

vivo在稍早於中國地區舉辦的技術分享活動中，透露接下來準備推出的新機會採用更大尺寸、感光能力更高的感光元件設計，同時也提及將與蔡司合作研發全新50mm焦段設計的人像鏡頭。

此次提及新技術，預期會用於vivo接下來準備揭曉的旗艦手機X90系列。

其中，新款感光元件將採用比三星ISOCELL GNV提升約77%的感光能力，同時尺寸可能會在1吋左右，有說法認為可能是先前用於小米手機的Sony IMX989感光元件。

而針對與蔡司合作部分，vivo也表示雙方將合作研發全新50mm焦段設計的人像鏡頭，藉此對應更自然的景深人像拍攝效果。至於在長焦鏡頭設計部分，vivo表示會針對5倍以上放大焦段提高64%解像能力，意味將會在長焦鏡頭對應更高解析度與更高進光量表現的設計，同時也預期可對應更長拍攝距離。

此外，vivo也說明在自行研發的影像處理器加入人工智慧技術，並且搭配整合式靜態隨機存取記憶體對應更快資料吞吐量，使得影像處理器最高運算效能可達每瓦16.3TOPS，同時在V1+影像晶片設計也進一步強化人工智慧運算效果，針對夜間拍攝除噪效果提升20%，動態範圍更提高4EV，動態補償效果也做了大幅改善，藉此消除影像晃動模糊情況。

依照vivo說明，新技術同時強化自動曝光效果，讓準確性提升14%，並且支援手持拍攝星空影像，以及透過VCS仿生光譜技術達成20%訊噪比提升，以及15%的色彩還原效果，藉此讓拍攝影像能如人眼所見結果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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