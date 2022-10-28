小米推Redmi Note 12系列 120Hz畫面更新率成為「基本盤」

小米稍早於中國市場推出新款Redmi Note 12系列，同時也將日前於國際市場推出的Redmi平板帶回中國市場，另外更推出更輕薄的小米筆電Air 13。

Redmi Note 12系列分別包含標準款Redmi Note 12，以及Redmi Note 12 Pro與Redmi Note 12 Pro+三款手機，外觀設計仍延續Redmi Note 11T系列。

其中，Redmi Note 12搭載Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1處理器，而Redmi Note 12 Pro與Redmi Note 12 Pro+則率先採用聯發科天璣1080處理器，螢幕全部採用6.67吋、Full HD+解析度，並且支援120Hz畫面更新率與240Hz觸控回報率的OLED顯示面板。

其他設計部分，除了Redmi Note 12採用與電源按鍵整合的指紋辨識功能，Redmi Note 12 Pro與Redmi Note 12 Pro+都採用螢幕下指紋識別設計，而三款手機都採用LPDDR4X記憶體與UFS 2.2儲存元件，另外則均搭載3.5mm耳機孔、紅外線功能，而僅Redmi Note 12未配置NFC與雙擴音喇叭設計。

三款手機電池電量均為5000mAh，有線快充分別支援33W、67W與120W規格，而小米則額外推出將電池容量降低為4300mAh的Redmi Note 12 Pro+探索版，最高可對應210W有線快充，最快可在9分鐘內讓電池滿電。

至於相機部分，Redmi Note 12採用800萬畫素視訊鏡頭，搭配包含4800萬畫素廣角鏡頭與200萬畫素人像鏡頭的主相機設計，Redmi Note 12 Pro+則採用1600萬畫素視訊鏡頭，搭配5000萬畫素

、Sony IMX766感光元件設計廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素微距鏡頭，至於Redmi Note 12 Pro+則採用與Redmi Note 12 Pro相同鏡頭配置，但廣角鏡頭則採高達2億畫素解像能力，搭載三星日前公布的ISOCELL HPX感光元件。

建議售價方面，Redmi Note 12系列將以人民幣1199元起跳，預計從即日起開放中國市場預購。

另一方面，小米也將先前已經在國際市場推出的Redmi平板帶回中國市場，硬體規格一樣採用10.61吋、支援2K解析度與90Hz畫面更新率的螢幕，配置聯發科Helio G99處理器，以及8000mAh電池容量，同樣支援手寫筆操作。

此次更新產品還包含標榜有史以來最輕薄的小米筆電Air 13，最薄僅1.2mm，重量則僅有1.2公斤，並且採可360度翻轉的使用設計，螢幕採13.3吋、16:10顯示比例，並且支援手寫筆的OLED顯示面板，同時也相對省電。

硬體規格方面，小米筆電Air 13採用Intel第12代Core U系列低電壓處理器，搭配Iris Xe顯示設計，另外則配置16GB LPDDR5記憶體、512GB PCIe 4.0 SSD，並且內建58.3Wh電池容量，可透過65W功率快速充電。

建議售價裡，Redmi平板將在中國市場以人民幣1099元起跳價格銷售，而小米筆電Air 13建議售價則從人民幣4999元起跳，並且從即日起開放中國市場預售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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