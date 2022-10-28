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三星將在搭載One UI 5操作介面加入「維護模式」 避免個人隱私內容被窺看

聯合新聞網／ 楊又肇

今年7月在南韓及中國地區進行測試的「維護模式」 (Maintenance Mode)，三星宣布將使此項功能擴展到全球地區，讓更多三星手機可以在送修，或是交由他人檢查、設定時，可以避免個人隱私資料被窺看。

過去手機送修，或是交由他人檢查、設定時，通常會擔心內部資料、照片等隱私內容可能會被窺看，因此三星在今年7月於南韓及中國地區測試「維護模式」，讓使用者能在手機設定選項中的「電池與裝置維護」 (Battery and device care)項目開啟，即可讓裝置在重新開機後以自動產生帳號運作，藉此讓協助維修手機的人員以此檢視手機問題，或是透過Galaxy Store下載各類診斷工具。

而在「維護模式」情況下，使用者存放在手機內的資料將會被完全隱匿，包含先前曾下載使用的app，或是存放在手機內的照片都無法被其他人看見。至於在「維護模式」下自動產生的帳號，以及期間所產生資料，都會在使用者關閉「維護模式」之後立即移除。

目前「維護模式」已經在今年7月於南韓開放Galaxy S21系列手機測試使用，並且在今年9月於中國地區提供，目前則將在未來幾個月內針對特定搭載One UI 5操作介面的Galaxy手機提供使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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