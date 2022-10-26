娛樂雙機POCO M5s與POCO M5登場 喊話最高CP值

POCO宣布在台推出POCO M5s與POCO M5兩款主打影音體驗的手機，兩者均配置大尺寸螢幕與大電池容量設計，強調可在同級產品提供最具性價比的影音體驗。

POCO M5s搭載6.43吋大螢幕、5000mAh超大電量與立體聲雙喇叭，採用聯發科Helio G95處理器，螢幕更支援防閃爍模式，並且可透過DC調光技術及360°環境光感應器自動調整螢幕亮度，藉此降低用眼過度產生不適感。

其他部分則支援LPDDR4X 記憶體與UFS 2.2儲存介面，並且可透過micro SD記憶卡擴展額外儲存空間，電池則可對應長達11小時的遊戲操作，或是19小時的影片觀看時間，配合隨盒附上的33W充電器，最快可在30分鐘內將電量充至64%。

相機系統則採用6400萬像素的廣角鏡頭，支援200萬像素微距鏡頭，以及對應人像拍攝的景深鏡頭與118°超廣角鏡頭，視訊鏡頭則配置1300萬像素規格，同樣具備美顏與人像模式拍攝效果。

配色則提供冰川白、星空藍與夜幕灰三種顏色，6GB記憶體+128GB儲存容量建議售價為新台幣5999元，預計從11月1日起於小米商城mi.com、POCO商城po.co與蝦皮商城POCO官方旗艦店開賣，11月11日前購買即享超值早鳥價新台幣5499元。

而POCO M5則採用聯發科Helio G99處理器，同樣支援LPDDR4X記憶體與UFS 2.2儲存介面，並且可透過micro SD記憶卡擴展額外儲存空間，內建電池約可對應連續觀看21.88小時影片、支援長達15.02小時遊戲的使用時間，本身支援18W快充。

另外，POCO M5搭載6.58吋90Hz螢幕，提供90Hz螢幕更新率與最高240Hz的觸控取樣率，藉此對應更流量影片觀看，同時也能有效降低耗電。鏡頭方面則配置5000萬像素廣角鏡頭，結合200萬像素景深相機與200萬像素微距相機，藉此對應完整拍攝體驗。

POCO M5提供閃電黃、森墨綠與暗影黑三種顏色，4GB記憶體+64GB儲存容量版本建議售價為新台幣4699元，4GB記憶體+128GB除容量的建議售價則是新台幣5499元，將於11月1日起於小米商城mi.com、POCO商城po.co與蝦皮商城POCO官方旗艦店全面開賣。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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