帶你看懂iOS 16.1更新8亮點！iCloud共享相簿升級、動態島支援第三方APP即時動態
蘋果今（25）日推送最新系統iOS 16.1，除了修復上一代bug及系統錯誤之外，也更新5大功能包含iCloud共享的照片圖庫、電池百分比顯示圖標，及最讓果粉們期待的整合第三方程式於動態島顯示「即時訊息」。
共享照片圖庫
iOS 16.1版本支援用戶可與最多5人共享特定圖庫，共享方式包含可新增、刪除或編輯特定圖庫內的影像或影片，且可為共享者提供「回憶」與「精選照片」功能。另外，也可免去移動圖像的步驟，只要透過相機中的「共享」切換功能即可直接把拍攝照片存入共享圖庫，或當藍牙偵測到共享圖庫參與者在附近時，也能立即共享內容。
即時動態（Live Activity）
「動態島」以靈活、多工特性引起全球轟動，可惜起初未能提供第三方APP連動運作；終在iOS 16.1版本更新後，提供「動態島」和鎖定畫面上可使用第三方APP的即時動態。
舉例來說，我們可以透過iPhone鎖定畫面直接追蹤餐點外送進度或運動賽事比數的即時資訊。不過，即使iOS 16.1版本支援第三方APP更新即時動態，相對來說也必須等待第三方APP支援即時動態，才能有效利用這項新功能喔！
此外，無法完全關閉的「動態島」在升級iOS 16.1後達到可以「暫時關閉」的效果；升級iOS 16.1後，用戶只要在動態島上左、右滑動即可暫時停用，若想恢復使用動態島只要再次左、右滑動即可恢復顯示。
電池百分比圖標
過去部分iPhone機型使用iOS 16版本時，不能在桌面直接顯示電量百分比數值，升級iOS 16.1之後終於開放包含iPhone 13 mini、iPhone 12 mini、iPhone 11及iPhone XR等機型都可以開啟電池百分比功能。
另一大亮點是，過去的iOS 16版本在顯示電量時，不論電量有多少，充電時的電池圖示都是「滿格」，但iOS 16.1版本則會依剩餘電量自動顯示「電量格數」。
允許刪除「錢包（Wallet）」APP
iOS 16.1系統允許用戶刪除錢包APP，但用戶要特別注意，當你刪除錢包APP之後，內建的Apple Pay、Apple Cash和Apple Card等服務就無法使用了！
螢幕截圖功能選單移至右上角
原本截圖後、按下「完成」時，會從底部跳出下一步操作選項的選單，不少果粉就曾對此抱怨「（選單）擋住截圖看不見了！」，於是iOS 16.1做出調整，截圖後的操作選單改顯示於左上角，避免截圖內容被大面積遮擋。
透過錢包「共享鑰匙」
iOS 16.1版本的鑰匙共享功能可用於Message、WhatsApp等通訊軟體，用戶可透過這些通訊軟體與對方安全地共享「錢包」中的數位鑰匙，如汽車鑰匙或飯店房間鑰匙等。
「家庭」APP支援Matter家庭配件
支援新的智慧家庭連接標準Matter，讓各種智慧家庭配件能在不同生態系統上互相搭配運作。
「書籍」APP
使用「書籍」閱讀器時，系統控制項目會在開始閱讀時自動隱藏。
此外，蘋果此次釋出iOS 16.1也針對iPhone多項錯誤進行修正，如已刪除對話可能會顯示在「訊息」的對話列表內、「螢幕上方觸控」時無法使用動態島內容、使用VPN（虛擬私人網路）之APP時，CarPlay可能無法連線。
📢 iPad 10但價格很尷尬？1圖比拚平價iPad系列 秒看與iPad Air 5差異
📢 蘋果沒說的事…舊iPad系列全面「漲爆」！來看貴了多少錢
📢 【實測】5款手機PTT瀏覽器好用對決！Lag到跳腳、「次世代神器」馬上現形
📢 【周報】元宇宙自拍美學3階段太悲劇...
📢 【快搶】買嘸iPhone 14 Pro？蘋果官網搶現貨「進階版」 靠它4關鍵入手新機
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言