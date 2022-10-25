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華為11月2日推可凹折手機Pocket S 6色搶美攻年輕族群

聯合新聞網／ 楊又肇

華為稍早宣布將於11月2日晚間7點揭曉新一代直向凹折的螢幕可凹折手機Pocket S，同時預期將以更活潑外觀色彩打造。

從預告影片內容顯示，Pocket S可能會推出黑色、藍色、粉色、白色、綠色與黃色在內6款配色，同時外觀設計也將更偏向年輕化，並且維持直向凹折使用模式。

而處理器可能配置Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1或Snapdragon 778G兩種規格，連網設計同樣僅支援4G LTE，另外也預期採用華為先前公布的XMAGE影像系統品牌，強調在光學系統、成像技術與圖像處理有更高度整合，藉此提升影像拍攝表現。

去年推出的P50 Pocket採寶盒概念設計，採用攤開後為6.9吋的直向可凹折螢幕，並且採用中央置頂的開孔設計，其中搭載1070萬畫素視訊鏡頭，而外側主相機鏡頭則搭載4000萬畫素、f/1.8光圈廣角鏡頭，以及1300萬畫素、f/2.2光圈的超廣角鏡頭，更搭載3200萬畫素、f/1.8光圈的超光譜鏡頭。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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