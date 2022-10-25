你可能擁有！最值錢的古董機不是iPhone而是「它」 放拍賣網站可賣65000元
手機日新月異地推出，市場上不少收藏家不惜重金買下古董機收藏。最近更有專家表示，家中有古董手機者，或許可以為你賺進現金，因為光是未開封的iPhone 1就在拍賣會上以34,700美元（約台幣120萬元）售出。
根據《每日郵報》報導，本周一位買家以39,000美元（約台幣120萬元）高價，在拍賣會上買下一支全新未開封的iPhone 1，比原價多了50倍，讓不少人跌破眼鏡。雖然不可能多數人手中都持有這麼元老級的舊款手機，但若你手中擁有一定年限的機種，都可能賺進小把現金。
報導中指出，iPhone系列在eBay的平均售價為542英鎊（約台幣2萬元），而摩托羅拉（Motorola）的DynaTAC 8000X平均售價則為1,776英鎊（約台幣6萬5000元），比iPhone高出許多。
雖然摩托羅拉DynaTAC 8000X是最賺錢古董機，但該支手機並未佔有巨大市場，而第2名則是HTC 的Touch Diamond 2，當時在拍賣網上只賣出1支，就賣到542.9英鎊（約台幣19,863元）。第3名則是原始的iPhone，也被稱為iPhone 1或iPhone 2G，它的平均售價是542.55英鎊（約台幣19,851元）。
根據英國研究顯示，英國家庭平均存有5.27億見用不到的電子產品，相當於每個家庭就有20台廢棄的電子設備，手機佔最大宗。英國通訊管理局（Ofcom）也指出，45％的英國家庭持有2支手機，電信公司giffgaff也表示，近3000萬人仍使用著舊式手機。
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