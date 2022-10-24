果粉出奇招「MagSafe加有線充電」有加乘效果？內行笑：耗電量一起算
蘋果出產的MagSafe無線充電器最大充電功率達15W且支援磁吸功能，被果粉視為必備產品之一。日前一位網友異想天開，使用「MagSafe加有線充電」的方式充電，好奇這樣是否就具備加倍效果？貼文一出引起網友熱議。
這名網友透過PTT發文表示，前陣子入手了蘋果原廠的MagSafe充電器，原PO突然臨機一動「『MagSafe加有線充電』會有加倍效果嗎？」他還附圖示範如何同時使用兩者充電，也好奇用這個奇特方式充電會對手機造成傷害嗎？
貼文曝光後，不少人都被原PO的機智給逗笑了，紛紛留言直呼「我有一次這樣充電，過沒多久就電量100%了，很神奇！」、「廢到笑，諾貝爾獎就是你的了！我怎麼沒想到可以這樣」，更有人開玩笑回應「我朋友說上次拿13 Pro這樣充，充完電變14 Pro」、「疊5層MagSafe會充更快喔！」
也有內行網友解釋，「認真回你，充電效率等於直接插線，但是耗電量是一起算的」、「你先用有線充電，就是有線為主，你先用無線充電就是無線為主，跟你充電順序有關」。
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