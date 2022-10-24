iPhone 15新亮點曝光！ 「材質傳重大變革」價格再看漲
蘋果（Apple）才剛於今年9月推出iPhone 14系列，就傳出明年iPhone 15即將問世。除了預計全系列機型都採用USB-C充電孔以外，還有外媒指出，iPhone 15的邊框將從不銹鋼材質改為更輕盈、耐刮的「鈦合金」，而且蘋果頂規版本名稱也可能會以「Ultra」取代「Pro Max」。
外界盛傳明年蘋果將推出iPhone 15系列，且在硬體上會有重大改變，根據Forbes等多家外媒報導，推主LeaksApplePro 指出，未來預計以iPhone 15 Ultra取代iPhone15 Pro Max，且iPhone邊框將全面轉為鈦合金材質，不過前後面板因需要支援無線充電，仍會採玻璃製成。
該報導指出，相較於不銹鋼，鈦合金重量只有原先的40%，同時還具備更好的抗刮性，而重量太重也正是iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 經常被嫌棄的問題。實際上，此前蘋果已經在 Apple Watch Ultra 採用了鈦金屬外殼，不過使用鈦合金製作 iPhone 外殼也意味著成本、價格極有可能跟著調漲。
另外，本報先前曾報導，iPhone 15系列將有iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro及iPhone 15 Ultra，iPhone 15 Ultra作為更高端的版本可能具備更多革新，包含配備潛望鏡鏡頭提高光學變焦能力、配備2個前置鏡頭，以及儲存空間從256GB起跳等。
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