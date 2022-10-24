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他求電量、續航佳的「外送用」高CP值手機 網友指這1關鍵才重要

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友想挑選外送用的手機，希望能是高電量和高續航力為主，但網友認為還少了1個關鍵挑選原則。（示意圖／ingimage）
一名網友想挑選外送用的手機，希望能是高電量和高續航力為主，但網友認為還少了1個關鍵挑選原則。（示意圖／ingimage）

手機用途百百種！一名網友打算要買以「外送工作」用途為主、預算約4000至5000元手機，提到要高電量、續航力要好，請網友推薦，但不少網友強調，只求續航力還不夠，還少重視這項「關鍵因素」。

一名網友在批踢踢（PTT）的MobileComm表示，想購買第2支手機，價格約在4000至5000元內、用途將針對外送工作上，並提到要「高電量、續航能力好」，「壞了也不心疼」，最大要求為跑導航時「不要跑一下手機就動不了即可」，挑選出定價3990元的realme narzo 30A和3999元的POCO M3請網友推薦，引起不少網友討論。

幾乎網友一面倒不建議選POCO M3，因POCO M3先前傳出不少災情，有人以自身經驗表示，「POCO M3過保前死機一次，去換了主機板，大概過半年左右又死機了，過保（後）我就直接丟了。」、「POCO M3導航（遇到）大太陽還會熱到跳出過熱，然後整個當（機）。」

網友不推薦POCO M3手機，表示容易出現過熱而死當，而該產品也已在官網下架。（翻攝自小米官網）
網友不推薦POCO M3手機，表示容易出現過熱而死當，而該產品也已在官網下架。（翻攝自小米官網）

有網友表示，要當外送工作用途的手機除了續航要強之外，「亮度」的「尼特（nit）」值才是真正重點，建議選OLED款的手機亮度會比較好，若尼特數不夠，「在大太陽下真的會看不清楚」。像是前面提到的POCO M3，最高亮度為400尼特，有部落客實測放在陽光下會出現反光問題；realme narzo 30A的螢幕亮度則有570尼特，兩者一比較就有差距。

realme narzo 30A螢幕亮度有570尼特，不過該產品已在官網下架。（翻攝自realme官網）
realme narzo 30A螢幕亮度有570尼特，不過該產品已在官網下架。（翻攝自realme官網）

不過有網友更推其他外送工作用的手機，如POCO M4 Pro，螢幕亮度達700尼特，電池容量為5000mAh，但預算需要再「捏一點」，該機定價為5999元；另外是Redmi Note 11s，螢幕最高亮度為1000尼特，電池容量一樣為5000mAh，不過價格稍貴，定價為6999元。

要當外送工作用途的手機除了續航要強之外，「亮度」的「尼特（nit）」值才是真正重點，圖為POCO M4 Pro，螢幕亮度達700尼特，電池容量為5000mAh。（翻攝自POCO官網）
要當外送工作用途的手機除了續航要強之外，「亮度」的「尼特（nit）」值才是真正重點，圖為POCO M4 Pro，螢幕亮度達700尼特，電池容量為5000mAh。（翻攝自POCO官網）

Redmi Note 11s螢幕最高亮度為1000尼特，電池容量為5000mAh。（翻攝自小米官網）
Redmi Note 11s螢幕最高亮度為1000尼特，電池容量為5000mAh。（翻攝自小米官網）

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