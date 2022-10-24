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沒有退卡針怎麼換手機SIM卡？ 內行網友曝「隨手2物」超好用

聯合新聞網／ 綜合報導
有些手機更換SIM卡時需要使用退卡針。圖擷自爆廢公社公開版
有些手機更換SIM卡時需要使用退卡針。圖擷自爆廢公社公開版

每個手機門號都有專屬的SIM卡，因此換手機時也要一起更換過去。日前一名女網友在臉書上發文，透露需要換手機SIM卡時，意外發現退卡針不見了，因此發文詢問網友能用什麼代替，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在臉書「爆廢公社公開版」上發文，表示有些手機要換SIM卡時，都需要使用退卡針，但因為自己不小心遺失了，到通訊行購買一支要50元，因此發文詢問大家「可以用什麼東西取代退卡針？」從照片中可以看見，手機退卡針的設計都大同小異，底部都是呈現細長狀，只要用尖處用力壓SIM卡槽，就可以順利把SIM卡取出。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「去路邊攤拿牙籤就好了」、「再買一支手機就有送了」、「這個我很多支，完全沒有在用，通訊行店員就會幫忙換卡了」、「從來沒用過，都是2年換一次手機順便讓店員處理」、「需要退卡的時候，我都直接換手機」、「用小剪刀尖的地方就可以了啦」、「曾經用訂書針退過」、「我用圓規筆芯盒裡面的那根」、「我上次拿我老公釣魚的工具」。

其中，最多網友點名「迴紋針」和「耳環耳針」，「迴紋針是正解」、「迴紋針真的好用，便宜又不容易斷，出國必備良品」、「耳針！需要的時候隨時都可以拔」、「用小迴紋針就可以了」、「耳環根本比卡針好用超多」、「印象當初那個洞的孔徑，就是以迴紋針的直徑當參考設計」、「50元可以買一大盒迴紋針，用十輩子」、「耳環超好用，把50元省起來」、「耳環或耳針就很好用了」。

爆廢公社

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