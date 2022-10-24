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vivo揭曉iQOO Neo 7 披上聯發科天璣9000+處理器、120Hz更新率

聯合新聞網／ 楊又肇

vivo在上半年宣布推出採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器的iQOO Neo 6之後，選擇在下半年推出的iQOO Neo 7則是換上聯發科天璣9000+處理器。

而整體設計基本上是延續iQOO Neo 6的造型，僅在部分細節有些不同，例如主相機模組外觀設計，而顏色則區分黑色、藍色與橘色，螢幕則採6.78吋、三星E5等級AMOLED面板，解析度則是Full HD+，並且支援120Hz畫面更新率，以及360Hz觸控回報率，更搭載讓顯示更穩定的獨立顯示晶片。

其他設計則包含採用LPDDR5記憶體與UFS 3.1儲存元件，更支援螢幕下指紋識別與雙控壓感設計，並且內建雙X軸線性馬達與雙擴音喇叭，另外也搭載NFC與紅外線模組，電池容量則採5000mAh，支援120W有線快充，可在9分鐘內將電池電力充滿至50%。

相機部分則搭載5000萬畫素、Sony IMX766V感光元件構成，並且支援光學防震設計的廣角鏡頭，另外也包含800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素微距鏡頭，視訊鏡頭則採1600萬畫素規格。

配合此次新機，vivo也同步推出新款iQOO TWS Air真無線耳機、新款運動耳機、手把，以及散熱背夾，至於新機則會在中國市場開放銷售，建議售價從人民幣2699元起跳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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