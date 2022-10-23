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跟進Google、LINE 三星將透過Bixby Text Call功能幫使用者接聽電話

聯合新聞網／ 楊又肇

三星在日前宣布推出的OneUI 5版本操作介面中，確定加入名為Bixby Text Call的功能，將能透過Bixby數位助理服務代替使用者接聽電話，並且將對話內容轉換成數位文字存放。

此項功能與Google先前推出的Duplex，以及LINE推出的AiCall相仿，都是透過人工智慧方式識別語音內容，並且在理解之後做出相應語音回覆，同時也能將對話內容轉為數位文字，以利使用者後續檢視。

三星說明此項技術採用大量Bixby服務背後人工智慧技術，並且希望透過此項功能解決使用者在特定狀況下無法接聽電話，同時避免使用者錯過重要電話的情況，甚至可以協助營業時間處於忙碌的店家接聽客人訂位電話。

而為了避免造成困擾，透過Bixby Text Call功能接聽電話時，會先提示目前通話會透過Bixby數位助理服務接聽應答，讓致電者可以預先有心理準備，並且能在後續透過文字訊息方式讓當下無法接聽電話的使用者知曉來電內容。

同時，三星也強調Bixby Text Call功能所有處理內容都是在手機上完成，不會傳送至三星雲端服務處理，同時除了來電時間、轉存文字訊息內容等資訊會被保留之外，來電對話的音訊內容會在通話結束後就被系統刪除。

目前Bixby Text Call功能僅先提供韓語版本，並且只先在韓國地區提供，三星計畫從2023年起，將此項功能擴展到包含英語在內語言，同時將支援所有可使用Bixby數位助理服務的Galaxy品牌裝置。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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