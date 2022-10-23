Google釋出Android 13 Go Edition 預計明年陸續推出相應裝置

今年8月釋出Android 13正式版本後，Google接續宣布推出Android 13 Go Edition，並且預計在2023年會有更多搭載此作業系統的裝置陸續問世。

依照Google統計數據，過去一年就有1.8億人透過Android作業系統連接上網，同時每月啟用裝置類型也超過250款。

而此次宣布推出的Android 13 Go Edition，同樣加入與Android 13相同可透過Google Play Store更新系統的機制，藉此讓更多裝置可直接獲得核心系統升級，不必等待OEM業者或電信業者釋出更新。

另外，Android 13 Go Edition也增加更多人工智慧應用功能，讓使用者能更方便操作手機功能，同時也能自訂個人偏好系統配色，並且加入權限設定與app偏好語言設定功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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