快訊

女主播洗衣「機器爆炸破裂」嚇壞 驚覺這類衣物是肇事元兇

高嘉瑜稱蔣萬安坐等當選 她嗆：陳時中才本可躺著選

喜歡搞神秘的奧地利首富、「紅牛」創辦人馬特希茨去世 享壽78歲

Google釋出Android 13 Go Edition 預計明年陸續推出相應裝置

聯合新聞網／ 楊又肇

今年8月釋出Android 13正式版本後，Google接續宣布推出Android 13 Go Edition，並且預計在2023年會有更多搭載此作業系統的裝置陸續問世。

依照Google統計數據，過去一年就有1.8億人透過Android作業系統連接上網，同時每月啟用裝置類型也超過250款。

而此次宣布推出的Android 13 Go Edition，同樣加入與Android 13相同可透過Google Play Store更新系統的機制，藉此讓更多裝置可直接獲得核心系統升級，不必等待OEM業者或電信業者釋出更新。

另外，Android 13 Go Edition也增加更多人工智慧應用功能，讓使用者能更方便操作手機功能，同時也能自訂個人偏好系統配色，並且加入權限設定與app偏好語言設定功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

語言

延伸閱讀

取消4K影片播放限制後，Google全面調漲YouTube Premium每月訂閱費用

Hyundai i30 N Drive-N Limited Edition特仕車澳洲限量上市！

印度裁定Google用Android系統壟斷 判罰1.6億美元

Google開放用戶自訂廣告顯示 可封鎖敏感類別

相關新聞

舊時代結束？iPhone SE 4渲染圖模樣曝光 真的沒有Home鍵了

蘋果（Apple）iPhone 14系列登場1個多月，又有新款iPhone要露面了嗎？外界傳出iPhone SE 4將捨棄Home鍵，並曝光了實際渲染圖，若真如此，iPhone全系列將不再有實體Home鍵了。

現在買二手iPhone XR還值嗎？ 網讚：這機型超耐操

近日有網友想換手機，但因學生身份沒什麼錢，預算壓在1萬以內，想詢問二手的「iPhone XR」是否還值得購買，意外釣出許多XR使用者，紛紛表示該機種依舊耐操，引來討論。

Google釋出Android 13 Go Edition 預計明年陸續推出相應裝置

今年8月釋出Android 13正式版本後，Google接續宣布推出Android 13 Go Edition，並且預計在2023年會有更多搭載此作業系統的裝置陸續問世。

跟進Google、LINE 三星將透過Bixby Text Call功能幫使用者接聽電話

三星在日前宣布推出的OneUI 5版本操作介面中，確定加入名為Bixby Text Call的功能，將能透過Bixby數位助理服務代替使用者接聽電話，並且將對話內容轉換成數位文字存放。

蘋果iOS 16.1要來了！10/24起用iPhone也能用Apple Fitness+

蘋果宣布，預計在10月24日向一般消費用戶釋出iOS 16.1版本更新，同時也會將其健身訂閱服務Apple Fitness+帶到iPhone機種。

Meta台語AI翻譯 專家實測：早期測試準確率待加強

臉書母公司Meta發表人工智慧（AI）翻譯系統，可讓閩南語（台語）與英語互譯。3C科技專家今天實測後指出，新系統準確率有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。