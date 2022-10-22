蘋果iOS 16.1要來了！10/24起用iPhone也能用Apple Fitness+

蘋果宣布，預計在10月24日向一般消費用戶釋出iOS 16.1版本更新，同時也會將其健身訂閱服務Apple Fitness+帶到iPhone機種。

而配合此次更新，蘋果也讓iPhone使用者能直接透過Fitness app紀錄健身數據，即便未配戴Apple Watch也能紀錄個人紀錄運動燃脂結果。不過，由於是透過運算方式紀錄運動數據，相比Apple Watch紀錄方式還是會有些準確度上的落差。

配合此次更新，Apple Fitness+也會加入Taylor Swift的歌曲專輯《Midnights》，以及由美國超級馬拉松運動員Scott Jurek帶領操作的運動項目，而「Time to Walk」等項目也會加入全新內容。

目前Apple Fitness+已經在澳洲、奧地利、巴西、加拿大、哥倫比亞、法國、德國、印尼、愛爾蘭、義大利、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、葡萄牙、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、西班牙、瑞士、阿拉伯聯合大公國、英國及美國地區提供，每月以9.99美元價格訂購，或是以一年79.99美元方案訂閱使用，最多能與其他5名親友共同使用。

至於此次在iOS 16.1版本更新中，則是帶來重新調整的電池電量與充電圖示，同時也加入諸如能與親友分享的iCloud共享相簿功能等更新。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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