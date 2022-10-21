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舊時代結束？iPhone SE 4渲染圖模樣曝光 真的沒有Home鍵了

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果iPhone SE 3推出至今已7個月，外界猜側明年有望推出全新外觀的iPhone SE 4，也讓人好奇晶片將會繼續採用A15或是A16晶片。（翻攝自蘋果官網）
蘋果iPhone SE 3推出至今已7個月，外界猜側明年有望推出全新外觀的iPhone SE 4，也讓人好奇晶片將會繼續採用A15或是A16晶片。（翻攝自蘋果官網）

蘋果（Apple）iPhone 14系列登場1個多月，又有新款iPhone要露面了嗎？外界傳出iPhone SE 4將捨棄Home鍵，並曝光了實際渲染圖，若真如此，iPhone全系列將不再有實體Home鍵了。

4.7吋的iPhone SE 3仍然還有Touch ID指紋辨識的「祖傳Home」鍵，推出至今已有7個月，外界就在猜測明年蘋果將會推出iPhone SE 4。

部落客Jon Prosser曝光iPhone SE 4的渲染圖顯示，將會有午夜色、星光色和紅色，且外型重新打造，撞臉2018年推出的iPhone XR之造型，螢幕尺寸增至6.1吋，捨棄掉實體Home鍵。（翻攝自frontpagetech）
部落客Jon Prosser曝光iPhone SE 4的渲染圖顯示，將會有午夜色、星光色和紅色，且外型重新打造，撞臉2018年推出的iPhone XR之造型，螢幕尺寸增至6.1吋，捨棄掉實體Home鍵。（翻攝自frontpagetech

外媒報導，據部落客Jon Prosser曝光iPhone SE 4的渲染圖顯示，將會有午夜色、星光色和紅色，且外型重新打造，撞臉2018年推出的iPhone XR之造型，螢幕尺寸增至6.1吋，捨棄掉實體Home鍵，可能會改成Face ID，若傳言屬實，iPhone全系列將與實體Home鍵說掰掰了。

平價的iPhone SE 3為A15晶片，與iPhone 13系列相同，而這次iPhone 14系列將平價版與旗艦版做出區隔，iPhone 14、iPhone 14 Plus為A15晶片，iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max為A16晶片，也讓人好奇若iPhone SE 4登場，將是否會提升至A16晶片，而價格仍會維持在1萬4900元起的平價路線呢。

部落客Jon Prosser曝光iPhone SE 4的渲染圖顯示，將會有午夜色、星光色和紅色，且外型重新打造，撞臉2018年推出的iPhone XR之造型，螢幕尺寸增至6.1吋，捨棄掉實體Home鍵。（翻攝自frontpagetech）
部落客Jon Prosser曝光iPhone SE 4的渲染圖顯示，將會有午夜色、星光色和紅色，且外型重新打造，撞臉2018年推出的iPhone XR之造型，螢幕尺寸增至6.1吋，捨棄掉實體Home鍵。（翻攝自frontpagetech

部落客Jon Prosser曝光iPhone SE 4的渲染圖顯示，將會有午夜色、星光色和紅色，且外型重新打造，撞臉2018年推出的iPhone XR之造型，螢幕尺寸增至6.1吋，捨棄掉實體Home鍵。（翻攝自frontpagetech）
部落客Jon Prosser曝光iPhone SE 4的渲染圖顯示，將會有午夜色、星光色和紅色，且外型重新打造，撞臉2018年推出的iPhone XR之造型，螢幕尺寸增至6.1吋，捨棄掉實體Home鍵。（翻攝自frontpagetech

部落客Jon Prosser曝光iPhone SE 4的渲染圖顯示，將會有午夜色、星光色和紅色，且外型重新打造，撞臉2018年推出的iPhone XR之造型，螢幕尺寸增至6.1吋，捨棄掉實體Home鍵。（翻攝自frontpagetech）
部落客Jon Prosser曝光iPhone SE 4的渲染圖顯示，將會有午夜色、星光色和紅色，且外型重新打造，撞臉2018年推出的iPhone XR之造型，螢幕尺寸增至6.1吋，捨棄掉實體Home鍵。（翻攝自frontpagetech

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