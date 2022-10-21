現在買二手iPhone XR還值嗎？ 網讚：這機型超耐操
近日有網友想換手機，但因學生身份沒什麼錢，預算壓在1萬以內，想詢問二手的「iPhone XR」是否還值得購買，意外釣出許多XR使用者，紛紛表示該機種依舊耐操，引來討論。
一名網友在iOS版上發文，表示自己最近想換手機，但學生真的沒什麼錢，手上的安卓機說實在也沒甚麼問題，但就是續航真的太差，於是想換iPhone試試。
而該名網友看了看價位，認為iPhone XR比較符合需求，預算大概在10000以內。想問大家現在買會不會太晚，因為畢竟推出至今也大概4年了。
網友各自發表許多意見，有網友表示「我是去年買的二手5000，我覺得不玩遊戲或當基地台的話夠用，不過平常連續用太久會有點熱」、「可以啊，朋友當初買的到現在還用的很順啊，不玩遊戲真的沒差，用賴IG臉書都正常」、「XR用三年電池剩80%，手遊跟熱點常用，真心覺得蠻耐操」、「三年XR服役中，除了相機之外找不到換機的理由」、「用XR用那麼多年，到現在還找不到換機的理由」。
不同意見的則認為「在意拍照選11吧，不在意才選XR」、「不建議買XR，就安卓機繼續用吧」、「買11吧」、「至少11，沒錢不要裝逼」、「1萬二手的可以買到iPhone 11，11 以下的效能都不太夠了，不建議」。
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