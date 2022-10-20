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三星合作奢華時尚品牌Maison Margiela 推聯名款螢幕可凹折手機
過去幾年與Thom Browne品牌合作，推出數款聯名設計的螢幕可凹折手機之後，三星接下來確定將與奢華時尚品牌Maison Margiela合作。
不過，目前釋出圖像並未透露具體公布時程，僅以Maison Margiela經典布標呈現，但相關消息指稱三星最快會在10月24日對外宣布此次合作細節。
若沒意外的話，三星與Maison Margiela合作內容可能仍是以螢幕可凹折手機為主，並且可能會以Galaxy Z Flip 4機種進行合作，可能也會同步推出品牌合作的Galaxy Buds 2 Pro，以及保護殼配件。
在此之前，三星也曾與法國品牌Maison Kitsuné、韓國時裝品牌Juun.J合作，並且以其手機、手錶及耳機產品打造聯名款式。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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