實測／iPhone 14 Pro Max電池容量小 續航力完攻Pixel 7 Pro與Galaxy S22 Ultra

買新手機除了考慮自己喜歡的品牌、螢幕大小、速度效能之外，電池續航時間也是關注的重點。近來許多款新機上市，到底哪一款手機的電池續航力最好呢？

外媒找來 PhoneArena 找來 iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、Pixel 7 Pro、Galaxy S22 Ultra 等多款手機實測，結果顯示電池容量僅 4,323mAh 的 iPhone 14 Pro Max 竟然完勝其他款 Android 手機，就連 iPhone 14 Pro 也不惶多讓。

圖片及資料來源：wccftech、PhoneArena

PhoneArena 實測過程分為「瀏覽器續航」與「YouTube 影片播放」兩部分，總共有 6 款旗艦手機參與測試，分別是：

．iPhone 14 Pro‌ Max : 4,323mAh ．iPhone 14 Pro‌ : 3,200mAh ．Samsung Galaxy S22 Ultra : 5,000mAh ．Google Pixel 7 Pro : 5,000mAh ．Google Pixel 7 : 4,355mAh ．Google Pixel 6 Pro : 5,000mAh

這 6 款手機的電池容量最小的是 iPhone 14 Pro，其次是 iPhone 14 Pro Max，至於 Galaxy S22 Ultra、Pixel 7 Pro 和 Pixel 6 Pro 的電池都大約落在 5,000 mAh 左右。

圖片及資料來源：wccftech、PhoneArena

瀏覽器續航測試

當我們在滑手機的時候，很多人可能是在瀏覽網頁，也因此 PhoneArena 設計了模擬重複瀏覽網頁的測試過程。

其中，最快沒電的是 Pixel 6 Pro、續航時間 13 小時 13 分鐘，緊接著 Samsung S22 Ultra 也在 13 小時 17 分鐘完全沒電。2022 年 10 月上市的 Google Pixel 7 系列的電池則時撐到了 14 小時左右。

續航時間最長的莫過於 Apple iPhone 14 Pro 系列，尤其是 iPhone 14 Pro 電量僅 3,200mAh，竟然能提供長達 16 小時 18 分的續航力，而 iPhone 14 Pro Max 更是長達 19 小時，令人相當驚訝。

YouTube 影片播放

第二項的 YouTube 影片測試讓 6 款手機在 100% 亮度下播放相同畫質的同一部影片，待機時間由 iPhone 14 Pro Max 以 11 個小時續航力獲勝，其次是 Google Pixel 7 Pro 的 9 小時 39 分。

圖片及資料來源：wccftech、PhoneArena

圖片及資料來源：wccftech、PhoneArena

iPhone 14 Pro 與 Pixel 7 的續航時間只有 1 分鐘之差，分別是 9 小時 13 分與 9 小時 14 分，Pixel 6 Pro 則是以 9 小時 10 分緊追在後。

令人驚訝的是 Samsung Galaxy S22 Ultra，YouTube 影片瀏覽續航力竟然只有 7 小時 27 分，比其他手機時間少了一個半鐘。

整體來說，如果不看品牌喜好、不考慮作業系統的話，光以測試結果來看 iPhone 14 Pro 系列的續航力真的不錯。只不過，這只是測試成績，電池續航力會因為每個人的使用方式不同而不太一樣。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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