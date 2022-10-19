雨下爆iPhone狂跳「進水無法充電」她崩潰求助：無線充也不行

連日下雨竟導致手機無法充電？粉專《爆系知識家》有網友貼文指出，自己的手機明明沒有泡到水，也沒掉水槽裡，「不知道哪來的水」，通知一直跳出「偵測到進水」，她因此急問「怎麼樣才可以讓手機裡沒水可以充電？放除濕機上面有用嗎？」

原來該通知來自iPhone保護手機內部裝置的功能，一旦偵測到進水便會停止充電功能，該網友也貼出自己的畫面，上面顯示的解決方法是「中斷連接來讓連接器完全乾透」，她還補充，她連不使用連接器充電，也無法充電，仍會跳出進水通知。

網友們紛紛提供解決方法，「可能這幾天下雨潮濕充電口受潮，吹風機不要開熱風，對著充電口吹」、「放房間除濕有用，之前掉馬桶，除濕一天後，手機正常」、「用夾鏈袋把手機跟乾燥包裝在一起就好了」、「放米裡面」，還有人加碼抱怨遇到同樣情況「有時候手汗、放口袋也有機會。只要流汗就會」。

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