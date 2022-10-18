糗了！果粉怨iPhone 14 Pro太大 竟連蘋果自家MagSafe都尺寸不合
iPhone 14 Pro新機一上市被瘋搶，但最近又有不少外國果粉紛紛爆料另類災情，指出iPhone 14 Pro無法與蘋果自家的MagSafe雙充電器「貼合」使用。
根據外媒《9to5Mac》報導，近來有不少果粉反應使用iPhone 14 Pro無線充電功能時，發現機身無法與蘋果原廠的MagSafe雙充電器貼合，推斷是因為iPhone 14 Pro系列鏡頭模塊明顯變大，導致無法與之貼合使用，即使仍可以在機身未貼合的狀況下使用，但果粉見到此景難免感到失望，且除了尋找他款無線充電器替代之外，目前無從解決這項硬體問題。
不過，同為Pro系列的iPhone 14 Pro Max用戶卻不受影響，雖然iPhone 14 Pro Max的鏡頭模塊同樣凸出，但因其尺寸大於iPhone 14 Pro，其機身也比iPhone 14 Pro高得多，所以能夠平穩貼合使用MagSafe雙充電器。
《9to5Mac》指出，MagSafe雙充電器為蘋果2020年推出的產品，定價為4,290元，當時標榜可同時為iPhone 12、Apple Watch、AirPods等產品進行磁吸無線充電，儘管存在與iPhone 14 Pro機身不合的問題，但目前未見蘋果官方對此出面回應。
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