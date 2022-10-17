他驚iPhone耗電主因不是iOS 16！元凶全是它 氣喊「被大家唾棄的App」

蘋果（Apple）的iOS 16從9月中推出至今已滿1個月，不過仍有部分果粉抱怨自己的iPhone升級後耗電量遽增，沒想到查出原因，竟然並非手機系統iOS 16導致噴電，而是其中一個PTT App搞鬼，讓他驚訝難怪這款App先前曾被大家唾棄，引起不少討論。

一名網友在批踢踢（PTT）的iOS版發文表示，自己的iPhone 13 Pro Max未升級至iOS 16時，「看FB、YT（YouTube）兩個小時頂多掉10%至20%。」升級至iOS 16後驚呼「半天左右就快沒電了」，認為iOS 16相當耗電，沒想到觀察2周後發現，原來是一款行動PTT瀏覽器「Mo PTT」App才是元凶，他還自嘲「是我手賤愛用Mo PTT這個被大家唾棄的App。」

網友表示，升級到iOS 16後「噴電量」大增，才發現以看PTT為主的圖文瀏覽器「Mo PTT」App相當耗電。（翻攝自PTT）

他實測發現與YouTube的App相比，發現僅以圖文瀏覽器為主的「Mo PTT」App，電池用量占了28%，而以影音觀看為主的YouTube為31%，讓他傻眼「我都不知道一個只有圖文的瀏覽器，可以耗電成這樣。」他也表示，每次只要用到「Mo PTT」App，「手機就開始燙、過熱螢幕變暗。」質疑是不是該App沒有和iOS 16做好相容性，引起熱議。

不少網友也有相同經驗，表示「Mo PTT」App確實容易過熱，「iPhone跟著之前用過的三星S8+、S9+都有類似狀況。」、「（Mo PTT）作者也沒在修改」、「滑久了會因過熱而開始Lag」、「看到連結是『Mo PTT』App的文章都不點」、「Mo PTT真的很詭異，常斷線重連，然後手機就開始發燙。」也有人提到「Mo PTT」App的廣告多，「（若）擋廣告後，其實Mo PTT不太耗電。」、「比遊戲還耗電的程式你到現在才發現。」

「Mo PTT」App被網友怒稱沒有要解決問題、手機使用一下就會發燙。（翻攝自蘋果App Store）

「Mo PTT」App在蘋果App Store平均分數僅1.7顆星，不少人反映手機會發熱，還酸「寫程式的工程師是冷氣房太冷」嗎。（翻攝自蘋果App Store）

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