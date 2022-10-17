聯想以旗下Think系列品牌為發想 傳計畫推出手機「ThinkPhone」
聯想除了從Google手上買下Motorola行動業務，接續推出多款Motorola品牌手機，同時也針對手機遊戲市場推出Legion品牌遊戲手機，而近期則再次傳出將以旗下Think系列品牌為發想，預計打造名為ThinkPhone的手機產品。
依照91Mobile網站取得消息，ThinkPhone手機產品內部以「Bronco」 (野馬)代號為稱，型號則是「XT-2309」，設計上將參考Motorola過往推出的Edge系列手機，並且將定位成明年度的旗艦手機產品。
除了代號「Bronco」的新款手機，聯想還可能推出代號「Canyon」 (峽谷)的手機產品，產品定位可能高於「Bronco」。
而硬體規格方面，「Canyon」可能採用Qualcomm接下來準備推出的Snapdragon 8 Gen 2處理器，而「Bronco」也可能採用相同處理器設計，或是選擇使用Snapdragon 8+ Gen 1處理器。兩款手機都會採用Full HD+解析度螢幕設計，並且配置8GB或12GB記憶體，相機規格基本上都會搭載5000萬畫素廣角鏡頭，但在廣角與微距鏡頭設計可能會有些差異，視訊鏡頭規格也稍有不同。
不過，目前聯想並未透露是否將推出以ThinkPhone為稱的手機產品。在此之前，聯想已經在中國市場推出多款以自身品牌打造的手機產品，但近年主要都是以Motorola品牌發展為主。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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