整合Samsung Pay、Samsung Pass的Samsung Wallet服務 將於年底進駐更多國家地區

今年6月宣布推出整合Samsung Pay、Samsung Pass的新版Samsung Wallet服務，並且在先在法國、德國、義大利、西班牙、英國與美國等地區推行之後，三星稍早宣布此項服務預計在今年底前陸續進駐巴林、丹麥、芬蘭、哈薩克共和國、科威特、挪威、阿曼、卡達、南非、瑞典、瑞士、越南，以及阿拉伯聯合大公國。

此次宣布進駐13個國家地區，三星強調將與更多業者、服務合作，讓Samsung Wallet服務可以變得更加便利，同時也將繼續進駐更多市場發展。

功能方面，Samsung Wallet服務一樣可放入多張信用卡、會員卡，使用模式也與原本Samsung Pay相同，同時也能透過Samsung Pass服務存放使用者在不同網路服務使用帳號密碼，讓使用者能快速登入各類線上服務。

Samsung Wallet也將加入數位資產管理功能，甚至可加入數位貨幣，或是使用特定國家推行的數位身分證、數位駕照，甚至也能將大韓航空的數位登機證存放進Samsung Wallet，方便登機時使用。另外也會整合三星物聯網平台SmartThings，可存放對應特定電子鎖的數位鑰匙，或是部分BMW、現代、Genesis車款的數位車鑰，讓使用者能直接透過手機開啟。

而安全部分，則同樣以Samsung Knox安全平台保護隱私，並且以全加密方式保護Samsung Wallet服務內存放資料，同時透過安全元件避免他人存取。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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