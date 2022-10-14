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蘋果講不聽！賣iPhone 14不附充電器再被巴西罰6億 三星默默「這樣做」躲危機

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果因為販售iPhone未附充電器，二次遭巴西政府開罰。示意圖，圖片來源／ingimage
蘋果因為販售iPhone未附充電器，二次遭巴西政府開罰。示意圖，圖片來源／ingimage

蘋果從推出iPhone 12系列開始，就以保護環境及減少資源浪費為由，不提供充電器及耳機等配件，不過近期推出iPhone 14的蘋果卻在巴西吃了閉門羹。

9TO5Mac報導，今年九月，巴西司法和公共安全部認為，蘋果販售手機卻不附充電器違反消費者權益，對蘋果下達「禁售令」，不准蘋果在巴西販售未附充電器的iPhone產品。除此之外，司法部更對蘋果開罰1227萬雷亞爾（約新台幣7436萬元）。

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不過提出上訴的官司都還沒打完，蘋果近期就又再度挨罰。路透社報導指出，巴西聖保羅州立法院於本週四（10月13日）對蘋果公司開罰一億雷亞爾（約新台幣6億6百萬元），並裁定蘋果在該國販售的新iPhone都應附上充電器。

法官表示，自從2020年起，蘋果就以「搭售」的方式販賣充電器，因為部分消費者家中並沒有相容的充電器，因此被迫必須購買充電器。蘋果主張，該公司是為要減少碳排和電子設備浪費才不附充電器，但法院認為蘋果是為了販售周邊牟利才不附充電器。蘋果公司不服裁決，還會繼續提出上訴。

上週iPhone 14 和 iPhone 14 Pro開始在巴西開放預訂，本週五便將開始配送，因此這些手機可能也是在未附上充電器的情況下出貨。

不過巴西政府並不是針對蘋果。今年稍早，巴西政府也對三星提出要求，認為新產品都必須附充電器。三星遵照巴西政府規定，未來在巴西販售新產品Galaxy Z Flip 4 和 Galaxy Z Fold 4系列都會附上充電器。

蘋果和巴西政府之間的角力可能還沒結束。巴西電信監管機構Anatel建議，巴西境內銷售的智慧型手機都應以USB-C充電。由於歐盟近期也做出相同決定，因此將迫使蘋果從2024年開始把iPhone改為USB-C充電。美國參議院也傳出在考慮相關提議，由此可見Lightning充電時代已接近尾聲。

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