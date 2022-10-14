螢幕黑屏、Wifi壞掉、Line不能用 他崩潰「花6萬買三星卻狂故障」

花6萬元買到故障手機！有網友抱怨，今年2月收到家人贈送的Samsung GalaxyFold3，使用約4個月內部螢幕突然黑屏，送修發現外側螢幕也故障，因此一併送修，想不到再過3個月Wifi功能又故障，近期連螢幕也再度故障，連Line都不能用，讓他崩潰表示「半年來快被這支爛手機搞瘋」。

一名網友在臉書社團爆料公社發文表示，「今年二月收到家人贈送的 Samsung GalaxyFold3手機。六月時，內部大螢幕突然黑屏，拿到三星旗艦店送修，檢測結果說除了內部大螢幕，外面的螢幕也快壞掉，因此兩個螢幕一起換修」。

網友買到的三星手機頻頻故障。圖擷自爆料公社

該網友說，「九月初時，手機常常無故自動開機很困擾，拿去中華電信協助修好。九月中，手機 Wifi功能忽然又壞去，無法連結WiFi網路，幾天後熱點分享功能也跟著壞去，上週，手機外面的小螢幕忽然黑屏無法使用。想說內部大螢幕還能用就撐著，沒想到幾天後連裡面的大螢幕也整個黑屏」。

該網友表示，維修人員表示，手機使用14天內才能換新機，因此出現問題只能送修，他質疑，「那明年二月保固期過後，如果持續這樣就要自費上萬元換螢幕，良率這麼差的手機，拿消費者當盤子？送修或影響工作與資安風險成本能負責嗎？品質跟服務都爛透」。

該網友指出，「這支手機也會跟Line不合，我每天要重開50次Line，沒重開看不到新訊息，服務人員說是特殊規格螢幕解析度不相容的問題」。

其他網友紛紛留言「嘗鮮有風險，購機須謹慎！就只是一個還不成熟的科技啊.....」、「折疊手機缺點很多，看看以前的折疊按鍵手機就知道了」、「總是要有人當白老鼠呀...手機6萬這是什麼概念…換蘋果吧！就算有災情，陪的人也比較多」、「這類產品尚未成熟，買的人不是口袋要夠深，就是心臟要大顆....三星還是買蔥就好！」

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