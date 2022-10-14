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他嚇壞Pixel 7 Pro賣26K只算「中階手機」 網直指1主因：它害價格錯亂

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為Google Pixel 7 Pro 2萬6左右的價格仍算「中階手機」，主因是蘋果再次重新定義「價格」，像是iPhone 14最便宜的版本仍需要2萬7900元。（翻攝自Google商店）
網友認為Google Pixel 7 Pro 2萬6左右的價格仍算「中階手機」，主因是蘋果再次重新定義「價格」，像是iPhone 14最便宜的版本仍需要2萬7900元。（翻攝自Google商店）

你願意花多少錢買手機呢？一名網友表示看到九妹（Joeman）評測定價2萬6990元的Google Pixel 7 Pro，驚呼他把這支定位成「中階手機」，詢問網友「現在中階手機到底是多少錢起跳？」引起不少討論，網友都指向這1原因。

一名網友在批踢踢（PTT）的Mobilecomm版發文表示，日前看到YouTuber「Joeman」開箱Google Pixel 7 Pro，定價為2萬6990元起，Joeman在影片敘述蘋果（Apple）iPhone 14系列為旗艦與超旗艦的手機，而Google Pixel 7 Pro走中階市場，讓原Po嚇壞「中階手機」的定義，他稱低階手機價格應為6至10K（6000至1萬）、中階1萬至2萬間，「所以現在中階是指20至30K了？」詢問網友中階手機到底是多少錢起跳。

一名網友看到YouTuber「Joeman」把Google Pixel 7 Pro定位成「中階手機」，驚訝直呼以為中階手機價格應1萬至2萬間。（翻攝自YouTube頻道「Joeman」）
一名網友看到YouTuber「Joeman」把Google Pixel 7 Pro定位成「中階手機」，驚訝直呼以為中階手機價格應1萬至2萬間。（翻攝自YouTube頻道「Joeman」

網喊：3萬以內算平價

該文引起不少人討論，有網友認為中階手機應該不超過1萬5，但也有人表示，1萬5以內算低階款，「3萬以內都算平價」、「低階、中階、高階、旗艦、我是每一階一萬來看。」、「中階的是處理器吧」、「想當初六年前LG V20剛上市兩萬初就已經是高階了，現在兩萬還買不到什麼。」

「蘋果重新定義」

不過多數人認為「中階手機」的價格定義被抬高的原因全是因為「蘋果重新定義」，就有網友認為「iPhone使用者價值觀錯亂」，「蘋果標準是用15K做區隔，旗艦要45K以上才夠格。」、「iPhone 14系列的最低價格已經都比Google Pixel 7 Pro高囉。」、「蘋果最貴除以二就是中階」、「跟蘋果價錢比，都算中階吧。」

最便宜iPhone 14比Pixel 7 Pro貴1千

據查蘋果官網，iPhone 14最便宜版本為128GB為2萬7900元起，比Google Pixel 7 Pro貴1000元，但iPhone 14對蘋果來說為「平價版」，旗艦款iPhone 14 Pro價格為3萬4900元起，也難怪網友稱「用蘋果當標準就一目瞭然」。

蘋果iPhone 14為iPhone 14系列最便宜的版本，價格為2萬7900元起，旗艦款iPhone 14 Pro價格為3萬4900元起，也難怪網友稱「用蘋果當標準就一目瞭然」。（翻攝自Google商店）
蘋果iPhone 14為iPhone 14系列最便宜的版本，價格為2萬7900元起，旗艦款iPhone 14 Pro價格為3萬4900元起，也難怪網友稱「用蘋果當標準就一目瞭然」。（翻攝自Google商店）

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