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三星10月底推正式版One UI 5操作介面 Galaxy S22系列可升級

聯合新聞網／ 楊又肇

在此次三星舉辦的SDC 2022中，除了宣布將基於Matter協議，使旗下SmartThings裝置能與Google物聯網裝置連動之外，更宣布日前提供韓國等地區使用者測試的新版客製化操作介面One UI 5，將會在今年10月底搭配Android 13版本作業系統開放Galaxy S22系列機種升級。

雖然三星暫時未公布後續可獲得升級機種，但預期包含Galaxy S21系列、Galaxy Z Fold 4、Galaxy Z Flip 4、Galaxy Z Fold 3，以及Galaxy Z Flip 3等主要機種都會在2023年陸續獲得One UI 5與Android 13版本作業系統更新。

此次更新主要聚焦提高工作等需求的使用生產力，並且強化跨平台裝置使用體驗，其中包含專屬模式與日常行程 (Modes and Routines)，另外也加強動態鎖定螢幕 (Dynamic Lock screen)使用體驗，並且可在手機、Galaxy Watch等支援One UI 5的裝置上顯示多張圖像。

此外，結合全新Bixby Text Call功能更可透過Bixby Voice服務代替用戶接聽電話，並且透過文字轉換聲音方式向來電者回應，同時聲音將仿照本人說話方式呈現。

而One UI 5更新增每日健康解決方案，將個人身心健康狀態整合於單一平台，方便後續追蹤、分析，而開發者更可利用Samsung Privileged Health軟體開發工具，打造可搭配Galaxy Watch的BioActive感測元件運作的應用服務。

在此次開發者大會中，三星更強調以Calm技術為發想，將使旗下裝置、服務平台更無縫連動，讓使用者能更容易享有完整串聯互動體驗，例如此次宣布強化SmartThings串聯Google Home物聯網協議，同時也將藉由Matter協議銜接更多物聯網裝置互動，並且進一步增加更多Bixby數位助理服務應用功能。

為了確保不同裝置、服務平台之間協同連接互動安全，三星更宣布以Knox Matrix建立安全連接環境，藉此確保用戶隱私安全。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網 Fold

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