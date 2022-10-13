Pixel 7實機到貨！ 網友開箱後曝「1缺點」引發討論
Google在台灣時間6日晚間10時推出秋季硬體發表會，展出旗艦機Pixel 7 、Pixel 7 Pro等產品，有網友分享自己已經收到Pixel 7的實機開箱心得，並曝光這次機款的1缺點，引來許多網友討論。
Google於6日發表新一代的Pixel 7和Pixel 7 Pro，和第一款智慧手錶Google Pixel Watch及新款耳機。而根據發表內容顯示，全新Pixel 7以及Pixel 7 Pro手機採用新一代Google Tensor G2處理器，且同時搭載Android 13作業系統。Pixel 7採用6.3吋螢幕及更薄的邊框，機身設計上比前一代Pixel 6更為精巧。Pixel 7此次推出曜石黑、雪花白、香茅綠3款顏色，售價18,990元起。
有網友12日於PTT Mobilecomm版上分享自己已經收到實機，並發文分享心得。該名網友表示，沒想到實際上手後，Pixel 7機身「還是蠻重的」，電池容量從Pixel 6的4614mAh減到4355mAh，感覺重量也沒有輕多少，因此他好奇是否有人跟他一樣「覺得重」？
許多網友留言表示「197G、6.3吋些微偏重，畢竟鏡頭模組的重量只有2顆，但應該多數人可以接受吧」、「跟我同一色，目前用起來算順，但是充電時手機很燙，會到差不多40度」、「我剛拿到p6也覺得超重，很快你就會習慣了」、「螢幕跟6一樣爛，電池還少300」、「pixel 2 XL 換 pixel 7 覺得重一點」、「真的太重了，也因為這樣想換掉P6」。
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