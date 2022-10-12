圖文開箱／你也想跳槽嗎？一文比較三星旗艦機改拿Pixel 7 Pro值不值

跳槽總是不易，需謹慎思考後決定

哈囉獺友們，又是我要來聊Google新機Pixel 7系列啦，除了Pixel陣營的自家對決以外，隨著Pixel系列這幾年打響名號，廣大安卓陣營的民眾，開始考慮新的可能，現在讓我用親切和藹、簡單好懂的方式，為大家比較Pixel 7系列兩支手機，與市場上最常看見的三星旗艦機：Galaxy S22 Ultra，以及最常見的三星中階機：Galaxy A53，到底三星換Pixel值不值得？請見下文分曉

Galaxy S22 Ultra比Pixel 7 Pro ：三星價值「筆」較多？

這兩支手機，說實話以官網價格而論，現在還是價差近台幣一萬二，Galaxy S22 Ultra比Pixel 7 Pro貴了這麼多，應該不會只是多了一支S Pen吧？說到手機比較，相信大家應該都跟我一樣會從基本規格看起，那我們先上基本規格對照表吧！

處理器：S22 Ultra此回勝利

先講處理器部分，必須說Galaxy S22 Ultra搭載的高通Snapdragon 8 Gen 1，效能還是贏過今年Pixel 7系列Google自研的Tensor G2處理器，如果你去參考跑分網站，Tensor G2效能還輸給高通Snapdragon 888，也就是高通驍龍系列中比Snapdragon 8 Gen 1更早出品的處理器，甚至還輸給有些品牌放在中階機規格的聯發科天璣8100處理器。確實，比效能，Tensor G2並沒有交出一張漂亮成績單，比起去年Pixel 6系列沒有什麼長進。

然而，Google表示：「我們的強項是AI呀！處理器會成為你的智慧小幫手！」如果你看中它的智慧功能，那現階段還不是入手好時機，因為很多智慧功能還不支援中文呀。原諒我武斷一點，假如你偶爾會想打遊戲，想要一支更顧及全方位需求的手機，那第一關處理器效能部分，就還是S22 Ultra勝。

螢幕顯示：S22 Ultra更細膩

Galaxy S22 Ultra採用Dynamic AMOLED 2X螢幕，最高支援WQHD（3088x1440）的解析度，在陽光下最大亮度達到1,750尼特；Pixel 7 Pro採用的是QHD+ OLED螢幕，解析度達1440x3120，最大亮度是1,500尼特。兩款手機在螢幕更新率的部分，都具備LTPO技術，不過Galaxy S22 Ultra的螢幕更新率是在1至120Hz之間自動調節，比起Pixel 7 Pro的10至120Hz更加細微。綜合以上，螢幕部分Galaxy S22 Ultra依舊更勝一籌。

相機模組：各花入各眼

再來是重頭戲：相機！相信想加入Team Pixel的人，絕大多數是看中傳說中的照相黑科技，不過三星在拍照部分也不遑多讓，硬體上Galaxy S22 Ultra採用四顆相機模組，除了超高1億800萬畫素主鏡頭，還有兩顆不同倍數的1,000萬畫素光學變焦鏡頭，再加上1,200萬畫素超廣角，官方表示最高可達100倍數位變焦。

具體拍攝表現，可以參考今年電獺少女開箱S22 Ultra時拍攝的照片，光影捕捉細膩，色調輕透，挑一張我喜歡的給大家看。

▼ Galaxy S22 Ultra的拍照表現

反觀對手Pixel 7 Pro的三鏡頭模組，主鏡頭畫素只有5,000萬，加上兩顆別為有自動對焦功能的1,200萬像素超廣角鏡頭，以及4,800萬像素具備30倍長焦的望遠鏡頭，單看數字當然覺：「怎麼贏？」

不過這時候Google再次跑出來表示：「我強的可是演算法！」雖然還沒拿有Pixel 7 Pro實測拍攝能力，不過相片的演算法確實一直是Google強項，這次也透過軟體，更加強化Pixel 7 Pro的相機功能，關於新增的功能，詳細可以先參考官網上Pixel 7 Pro的出門文，後續的評測內容也請繼續鎖定電獺少女呦！

▼ Pixel 7 Pro的三顆鏡頭模組

補一個不負責任的主觀想法，Pixel 7 Pro的前一代Pixel 6 Pro與本文中的Galaxy S22 Ultra，編輯身邊都有很會拍照的朋友各自擁護，我自己印象中用三星手機拍的相片色調偏藍一點，而Pixel手機則比較溫潤，我自己都覺得滿好看～相機功能孰優孰劣，我建議大家還是要多看實拍結果再做決定。

其他：S22 Ultra軟體更多元，硬體「筆」較多

不想重新習慣手機介面的人，可能要注意啦，三星扎根手機產業多年，系統內裝軟體更多元，比如三星線上支付功能Samsung Pay，還支援悠遊卡功能（這是連Apple Pay都沒有的呀），另外還有Samsung DeX功能，可以連接外部顯示器如電視、螢幕或電腦做使用，因此假如你有習慣三星手機的特殊功能的話，換到Pixel陣營可能會不太習慣。最後，Galaxy S22 Ultra還多了一支S Pen呢！這次內建在手機裡面，還可遠端遙控手機，綜合評估起來，多花了一萬二，果然還是買到很多東西呢～

Pixel 7比Galaxy A53：多花三千升級有感？

接著來講在市場熱銷排行中，常常榜上有名的三星中階機Galaxy A53，與這次的Pixel系列基本款Pixel 7吧！

處理器：Pixel 7拿下一局

一樣先看處理器，Galaxy A53搭載的是三星自家的Exynos 1280處理器，效能就比同價格帶市場上效能較強勁的中階機差一些，這局Pixel 7搭載的Tensor G2處理器跑分就勝利了。

螢幕顯示：Pixel 7取得我心

螢幕部分，Galaxy A53採用的是6.5吋的FHD+ Super AMOLED螢幕，解析度達到1080x2400，螢幕更新率支援到120Hz，不過沒有自動調節的功能，螢幕亮度最高達800尼特。

而Pixel 7搭載FHD+ OLED螢幕，解析度達1080x2400，有支援「流暢顯示」，螢幕更新率最高支援至90Hz，螢幕亮度則最高落在1,400尼特。螢幕這邊我覺得要讓Pixel 7獲勝，即使更新率輸給Galaxy A53，不過90Hz的更新率也不算太低規格，日常顯示我覺得都會勝任以外，螢幕亮一點才可以在豔陽下拍攝順利呀。

相機模組：你想要長焦或微距嗎？

倘若你想要非常強大的相機功能，建議還是要直上旗艦系列，基本款的部分，絕對做不到旗艦效果，但我們一樣要簡述一下Galaxy A53的四鏡頭模組，它在中階機裡依舊有不錯的拍攝表現，6,400萬畫素主鏡頭、1,200萬畫素超廣角鏡頭，搭配上兩顆都是500萬畫素的微距與景深鏡頭，內建美顏錄影、手繪動態錄影、場景智慧辨識等各種軟體功能，種類多元其實不輸Pixel 7。

▼ Galaxy A53的四鏡頭模組

Pixel 7的雙鏡頭模組，分別為5,000萬像素主鏡頭，加一顆 1,200 萬像素超廣角鏡頭，可變焦段位也少一些，Galaxy A53為10倍數位變焦，Pixel 7官方則顯示最高是8倍。不過你所熟悉的相機功能如魔術橡皮擦、動態肖像模式、自然色調等當然也存在，再加上今年新增的修復模糊、引導入鏡等等，其實兩支手機在拍攝、後製方面都很方便。

▼ Pixel 7的兩顆鏡頭模組

其中差別在於，Galaxy A53有多長焦、微距鏡頭，雖然畫素不高，但是也提供消費者多一種選擇，有興趣的獺友可以查查它的拍攝表現

其他規格差異

Galaxy A53身為三星的中階手機，規格自然是被限制住的，它防塵防水稍微低一些只做到IP67，且沒有支援Samsung DeX，不過可以擴充儲存空間至1TB；Pixel 7防塵防水較高有IP68，這邊就看大家在不在意以上的規格。

小結

雖說Pixel 7 Pro作為Google 2022年旗艦機上市，但是在規格、效能方面，離手機大廠三星的旗艦機Galaxy S22 Ultra還是有所差距，如果是已在三星陣營扎根頗久，不太建議隨意跳槽到Team Pixel，我擔心你會遭遇期待落差的打擊，跟拋棄舊愛的疼痛。不過針對你有在觀望新事物，懷抱一顆想嘗試的心，薛薛送你鼓勵乙個！

至於基本款部分，Google Pixel 7拿來比三星中階機Galaxy A53，其實Pixel 7在我心裡還是略勝一籌，想選Pixel 7的人，在兩萬內你會買到一支讓人感覺很新穎的手機，不過換手機一定會有陣痛期，想嚐鮮的朋友一樣要做好心理準備啦！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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