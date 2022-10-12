聯發科增加天璣1080處理器 可用於2億畫素相機的手機
在即將推出新款旗艦等級處理器之際，聯發科宣布推出名為天璣1080的處理器，採用「2+6」核心配置，以及台積電6nm製程設計，藉此擴充天璣1000系列處理器陣容。
天璣1080處理器採用2組運作時脈為2.6GHz的Arm Cortex-A78 CPU，搭配6組運作時脈為2.0GHz的Cortex-A55 CPU，並且搭配Mali-G68 GPU，另外也整合聯發科第三代APU設計，以及HyperEngine 3.0遊戲引擎設計。
相比天璣1050處理器額外支援毫米波，天璣1080處理器僅對應6GHz以下頻段的5G網路連接能力，同時也僅支援Wi-Fi 6規格，但是在相機則可對應最高2億畫素設計的相機鏡頭，並且透過Imagiq ISP影像處理器提升拍攝影像畫質表現，同時也支援4K HDR錄影功能。
搭載天璣1080處理器的手機產品預計會在今年第四季推出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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