需求低迷 傳三星推遲下一代旗艦平板Galaxy Tab S9開發

集微網消息，由於全球經濟衰退導致消費電子產品需求持續低迷，三星將下一代旗艦平板Galaxy Tab S9開發推遲到2023年。

據韓媒The Elec報導，消息人士透露，Galaxy Tab S9系列的開發原定於12月份開始，但現在已經被推遲到2023年。預計該系列將推出三款產品，如同Galaxy Tab S8系列一樣，包括採用LCD面板的S8、S8+以及採用OLED面板的Ultra。

該報導指出，這一延遲將對三星為其平板電腦設定的發貨目標產生負面影響，該公司原計劃今年總共生產3360萬台平板電腦，但需求低於預期。

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