Google Pixel 7日本廣告找來井桁弘恵、滿滿甜笑+爆棚質感 網直呼：戀愛了

Google年度旗艦機Pixel 7、Pixel 7 Pro發表，找來日本女星井桁弘恵拍攝廣告，不少ptt網友看完影片都認為質感很棒，並直呼「覺得戀愛了」、「好想出國」，也讓這支手機剛上市就成功抓住民眾的眼球。她也在自己的IG寫說，「在拍攝廣告的時候，天氣、餐點和景色都超讚，讓她在使用Pixel 7和Pixel Watch用得很盡興很開心！」

影片為井桁弘恵拿Pixel 7手機去泰國旅行，不論是坐嘟嘟車、在水上市場拿著泰式冰淇淋自拍、透過語音翻譯詢問攤販可否幫忙拍照、用語音助理找尋附近的景點、再用Pixel Watch導航走到目的地、甚至連近拍特寫物品都非常清晰。

此外，晚上在逛夜市的攤販小吃時，她直接拿出手機以Google Lens智慧鏡頭搜尋拍到的照片，結果馬上就翻譯出「泰式海鮮酸辣麵」，井桁弘恵則說「看起來真的好好吃。」

影片中，井桁弘恵也和另一名女星コギソマナ來到海灘，她將手機放在遠處的岸上，並直接用Pixel Watch遠端遙控手機，兩人與大海藍天的美景馬上就拍了下來。

厲害的是，原本有一張井桁弘恵和一群朋友們用餐的照片，背後還有許多不相干的路人，結果還可以用特別的「魔術橡皮擦」，輕鬆把多餘的複雜背景和路人給消除，讓整體畫面變得很乾淨。

有網友看完這個廣告直言說，「我怎麼覺得日本人真的比較會拍廣告」，認為日井桁弘恵拿著Pixel 7出國玩，就覺得手機很好用的感覺，其他人也表示，「很能營造氛圍」、「日本廣告大國，真的拍得不錯，看完會想買。」

另有人披露，比起廣告的吸引力，「對日本死忠谷粉的回饋才是話題啊」，舊機換新機最多可折抵61,500日圓（約18,228元新台幣）。「反觀台灣，福利也差太多了吧」、「剛好有安排要去日本的話，不知道能不能順便舊換新一下」、「買手機買到還送錢，太狠了吧」、「可能是想衝銷量市占吧，日本也是滿滿哀鳳。」

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