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iOS 16第3度更新 修正iPhone 14通知及相機問題

中央社／ 台北11日電
近日一位iphone用戶分享iOS 16的新功能，表示以後開關機不用再碰手機，直接用講的就好。示意圖 路透社
近日一位iphone用戶分享iOS 16的新功能，表示以後開關機不用再碰手機，直接用講的就好。示意圖 路透社

蘋果公司今天釋出iOS 16.0.3作業系統更新，為iOS 16上線以來第3個更新版本，主要修正4項錯誤，包括iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max上的來電和App通知可能延遲或未送達。

iOS 16.0.3也修正iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max機型上的相機可能啟動速度較慢，或在不同模式間的切換速度緩慢的狀況。

此外，新版本還解決iPhone 14機型上，車用系統CarPlay通話可能發生麥克風音量低的問題；以及「郵件」App收到格式不正確的電子郵件時，會在啟動時當機的問題。

iPhone 14 Pro Max iPhone iOS 16

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