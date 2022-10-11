iOS 16第3度更新 修正iPhone 14通知及相機問題
蘋果公司今天釋出iOS 16.0.3作業系統更新，為iOS 16上線以來第3個更新版本，主要修正4項錯誤，包括iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max上的來電和App通知可能延遲或未送達。
iOS 16.0.3也修正iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max機型上的相機可能啟動速度較慢，或在不同模式間的切換速度緩慢的狀況。
此外，新版本還解決iPhone 14機型上，車用系統CarPlay通話可能發生麥克風音量低的問題；以及「郵件」App收到格式不正確的電子郵件時，會在啟動時當機的問題。
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