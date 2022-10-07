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Android無法「偷看Line訊息」？ 網曝一款手機可開掛預覽

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示，許多Android用戶無法享受如iOS用戶一樣的「Line預覽訊息」功能，引起討論。示意圖／聯合報系資料照片
有網友表示，許多Android用戶無法享受如iOS用戶一樣的「Line預覽訊息」功能，引起討論。示意圖／聯合報系資料照片

許多iPhone用戶經常使用的「Line預覽功能」，但Android用戶卻始終無法享受，有網友就相當好奇，為什麼Android系統的Line始終不跟進，或者有沒有相關的外掛程式可以使用，引起網友討論。

有網友在PTT Mobilecomm版上分享，表示自己很多年前就聽說，蘋果手機的Line可以預覽對方的訊息而不顯示已讀，然而Android的Line卻不行。

原PO以為，過段時間Android版的也會跟進，但過了這麼多年，Android的Line還是沒辦法預覽訊息，現在Telegram也有預覽訊息的功能，因此他相當好奇，Android的Line為什麼一直沒有這功能？或者有沒有什麼外掛程式也可以讓Android版的Line預覽訊息？

許多網友紛紛留言表示「因為官方不想做，就這樣」、「安卓版到現在也沒有密碼以外的Line解鎖方式，預覽以前Line說是3D touch的關係才限定iPhone，後來…呵」。

也有網友提供解法，表示「有不讀不回神器，三星好像還有個可以永久紀錄通知的app，雖然都是要另外擴充，但比iPhone好用吧，至少在對方回收訊息的時候，你還能看到內容」、「三星外掛good lock-notistar就可以永久保留通知啦，和偷看有9成像」、「三星可以偷看」。

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