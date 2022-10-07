買到iPhone 14 Pro Max機王 他分享超慘換「整新機」經驗：根本惡夢

拿到機王怎麼辦？有網友分享自己剛入手的iPhone 14 Pro Max，發現諸多故障後更換整新機的過程，沒想到客服體驗卻讓他感到彷彿在玩「狼人殺（耍心機）」，於是分享經驗希望不要再有下一位受害者。

一名網友在iOS版上發文，表示自己的手機型號為iPhone 14 Pro Max 256G，在9月16日時一拿到就貼保護貼和鏡頭貼，手機iCloud還原備份（大約3.5hr），後續馬上發現來電震動問題，發現有些電話會震動、有些電話不會震動，因此透過Apple支援技術服務處理，發現可能是版本問題，建議三種處理方式：一、重置所有設定；二、整隻手機reset/系統重灌；三、等版本更新。

10月5日時，原PO決定選擇依照客服技術支援的建議一，重置所有設定試試看能不能解決，沒想到接下來就是惡夢的開始，整隻手機系統直接連帶Apple ID都爆掉、Face ID直接報廢、靜音來電震動問題也沒有解決、通訊軟體Line和Wechat都有不明的震動問題、通話中動態島的燈號，會隨機正常顯示或完全不亮、iCloud備份還原故障。

原PO後續就在10月5日及6日在門市維修預約，重灌系統仍有問題後，詢問技術問題被拒絕服務，甚至該店的女店經理「直接趕人」，就連Line也無法順利備份、Wechat也呈現完全空白，想尋找工作人員協助時卻發現該店女經理要求所有技術人員去「服務別人」，由她親自接手處理，但經理表示，第三方軟體問題門市無法處理，甚至強調已經花很多時間在處理原PO問題，因此還強調接下來「不會有任何技術人員提供服務」。

直到故障問題越來越多，經理才不甘願的同意底下技術人員可以和原PO討論。原PO要求換整新機，才被融通同意。原PO表示，該門市現在找技術服務人員幾乎等同「狼人殺」，讓他相當困擾，因此他選擇分享這次經驗，希望其他使用者不會成為下一個受害者。

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