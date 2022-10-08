Pixel 7系列手機、Pixel Watch手錶依然由台灣團隊高度參與打造，但部分功能不會在台推出

針對稍早正式揭曉完整細節與上市資訊的Pixel 7系列手機與Pixel Watch智慧手錶，Google硬體副總裁彭昱鈞今日 (10/7)受訪時表示，此次推出新品同樣有不少功能設計是由台灣團隊提出，甚至在Pixel Watch不少功能也是由台灣團隊參與打造。

依照先前Google公布資訊，Pixel 7在台灣地區售價分別以新台幣18990元或21990元價格銷售，而Pixel 7 Pro建議售價則是新台幣26990元或29990元，目前已經開放預購，預計在10月13日正式上市。

而Pixel Watch在台售價則是新台幣10900元與新台幣12990元，同樣從即日起預購，並將於10月13日正式上市。

台灣團隊深度參與製作

彭昱鈞表示，Pixel 7系列手機與Pixel Watch智慧手錶均有台灣團隊參與製作，其中在Pixel 7系列的相機功能更有多數設計出自台灣團隊想法，而Pixel Watch許多硬體與軟體功能，同樣也由台灣團隊打造，因此再次強調台灣技術資源對於Pixel系列產品發展的重要性。

▲Google硬體副總裁彭昱鈞

針對此次首度以Pixel品牌推出的Pixel Watch，彭昱鈞更強調與目前隸屬Google的Fitbit團隊高度合作，其中也整合許多Fitbit服務與身體數據量測技術，但強調推出Pixel Watch並不會影響Fitbit既有業務，主要希望藉由Pixel Watch讓Pixel品牌硬體產品有更完整連動體驗，例如透過Pixel Watch技術更完整身體數據，並且透過手機統整分析身體狀況，另外也能透過Pixel Watch操作手機的相機快門，或是操作居家智慧連網裝置。

▲Pixel Watch

強調高度整合人工智慧運算

至於此次推出的Pixel系列手機，彭昱鈞表示藉由Google Tensor G2自製處理器，將能發揮更高人工智慧運算效能，另外更重申藉由自製處理器實現軟硬體垂直整合效益，雖然在效能測試軟體實際量測數據表現不高，但是卻能藉由人工智慧運算方式讓難以量化的高流暢、更聰明的使用體驗大幅提升，並且降低無謂的電力損耗，進而實現最長可達72小時的電力使用續航時間。

▲Pixel 7

以相機功能為例，Google強調此次在Pixel 7系列加入的相片模糊消除功能，就是從軟體底層與Tensor G2處理器高度結合，透過人工智慧運算法去除相片模糊情況，甚至也能透過Tensor G2處理器與長焦鏡頭感光元件、演算法結合，實現Pixel 7 Pro的Super Res Zoom超解像放大功能。

由於許多功能涉及軟體硬整合，因此部分功能初期還是僅以Pixel 7系列獨佔使用，但Google表示若後續確定可以藉由純軟體搭配硬體效能實現的話，就會將這些功能下放給更多Pixel系列手機，甚至第三方廠商製作的Android手機使用，例如先前推出的Pixel 5a、Pixel 6a等機種同樣也能使用Pixel 6等機種搭載的業視拍攝功能。

不過，如同前面提及的Super Res Zoom超解像放大功能，因為涉及更複雜的軟硬體整合，因此依然會是Pixel 7 Pro獨佔功能，甚至不會用於同時推出的Pixel 7 (但本身進行2倍數位裁切變焦時，還是會進行畫質調整)。

▲Pixel 7 Pro

部分涉及語音識別互動功能短期內不會在台灣市場推出

而針對Pixel 7系列手機諸如Call Screen、電話助理服務等功能，目前依然是以美國市場提供使用為主，Google方面解釋仍是因為在地化，以及符合在地法規與要求的資料庫建置仍未準備好，因此暫時還不會在台灣市場推出。

Google表示，由於語言對應資料量的多寡仍是影響特定服務是否能在當地提供使用，畢竟如果可以使用，卻僅能透過英語進行互動，對於台灣許多非英語原生使用者而言，就會變得難以接受，因此還是要等到資料量足夠支撐建立學習模型之後，才會考慮在當地推行在地化服務。

以Google Assistant數位助理服務為例，其實最早時候還是透過單純語音轉文字方式進行搜尋，並且透過數位語音將搜尋結果念出，在後續累積足夠資料量，並且建立完整語音模型之後，才能讓使用者以更自然語意理解方式進行互動。

因此諸如Call Screen等智慧功能要能在台灣推出，還是要等待Google先在台灣建立以足夠資料量支撐的學習模型，後續才有機會提供使用。

不過，彭昱鈞也說明，在不涉及語音識別互動等使用情況，多數Google服務其實都會僅可能以更快速度在台灣地區提供使用。

至於未來是否持續引進更多Nest品牌智慧連網裝置，以及接下來各產品加入支援Matter 1.0規範的計畫，彭昱鈞表示目前都在規劃階段，後續會更快對外公佈。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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