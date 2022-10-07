快訊

國安基金112億元護了誰？ 除了台積電也有鴻海和「這檔」

【早晨財經速解讀】國安基金進場57天砸百億 外資回補有機會？

Pixel 7系列曝光規格無懸念 拍照更清晰、10月13日開賣

聯合新聞網／ 楊又肇

日前有不少消息提前曝光的Pixel 7系列，終於由Google在Made by Google中公布具體細節，而Google台灣也將在台灣地區引進此系列手機。

Google很早就在今年5月舉辦的Google I/O 2022期間揭曉Pixel 7系列手機外觀，此次則是進一步公布完整硬體規格。

其中，Pixel 7將搭載6.32吋、Full HD+、支援90Hz畫面更新率的顯示螢幕，機身相比Pixel 6更窄一些，並且搭載Google Tensor G2自製處理器與Titan M2安全晶片，搭載8GB記憶體，搭配128GB256GB儲存容量，電池容量則從Pixel 6的4616mAh縮減為4355mAh，但強調仍可對應最長3天電力續航表現，相機則搭載1080萬畫素視訊鏡頭，主相機則搭配5000萬畫素廣角鏡頭與1200萬畫素超廣角鏡頭，顏色則提供曜石黑、香茅綠與雪花白。

Pixel 7 Pro則搭載6.7吋、Quad HD+、支援120Hz畫面更新率，最高亮度可達1500 nits的LTPO低耗電OLED顯示螢幕，同樣搭載Google Tensor G2自製處理器與Titan M2安全晶片，搭載12GB記憶體，同樣搭配128GB或256GB儲存容量，電池容量則維持5000mAh，相機則搭載1080萬畫素視訊鏡頭，主相機則搭配5000萬畫素廣角鏡頭與1200萬畫素超廣角鏡頭，額外加上4800萬畫素遠焦鏡頭，對應4.8倍光學變焦，最高可對應30倍混合變焦，顏色則提供曜石黑、霧灰色與雪花白。

而在此次增加的智慧功能中，Google強調藉由Tensor G2自製處理器提高人工智慧運算效能，藉此讓使用者能更方便地使用語音識別、文字轉換，甚至讓使用者能更方便使用電話功能，或是拍攝更精美的自拍照。

其中，在通話功能中藉由人工智慧強化背景噪音過濾效果，同時也能藉由Call Screen功能協助過濾詐騙、騷擾電話，或是藉由Google Assistant數位助理服務幫忙接聽電話。而在拍照功能部分更強調可大幅提升低光環境拍攝成像效率，甚至透過人工智慧方式消除照片模糊情況，並且在錄影過程加入電影運鏡般的散景效果，另外也能透過人工智慧與聲控指引方式進行最佳自拍。

在額外搭載長焦鏡頭設計的Pixel 7 Pro中，Google更以人工智慧打造Super Res Zoom超解像縮放功能，讓使用者能輕易使用2倍、5倍或10倍變焦，並且透過穩定技術紀錄清晰遠焦影像，更在超廣角鏡頭加入微距拍攝自動對焦 (Macro Focus)，至於Pixel 7也能藉由超解像縮放功能對應清晰的數位變焦拍攝效果。

雖然部分功能仍會由Pixel 7系列手機獨佔，但Google表示將使更多獨佔功能陸續下放到先前推出的Pixel系列機種，藉此延長先前推出機種的使用年限，甚至再次標榜Pixel系列手機均保證提供長達5年的Android原生作業系統更新。

另一方面，Google也強調此次推出的Pixel 7系列也採用大量回收材質製作，同時盒裝設計也採用環保、可回收材質，藉此降低對環境影響。

建議售價方面，Pixel 7將從599美元起跳，而Pixel 7 Pro則從899美元起跳，預計在美國、新加坡、日本、丹麥、義大利、台灣、德國、澳洲、瑞典、印度、英國、荷蘭、挪威、西班牙、愛爾蘭與法國率先推出。在台灣地區售價部分，Pixel 7將以新台幣18990元或21990元價格銷售，而Pixel 7 Pro建議售價則是新台幣26990元或29990元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

自拍 256GB 128GB

延伸閱讀

Google智慧手機Pixel 7下單800萬支 備貨量創新高

Google在南非建置Google Cloud 加速非洲進行數位轉型

Google推新款智慧門鈴、無線路由器與節電服務 Google Home也同步更新

好鬧！日本Google推165公分「棒狀物鍵盤」 喊話4手聯彈、不怕貓來亂踩

相關新聞

Google旗艦新機Pixel 7、Pixel 7 Pro正式發表 售價18,990元起即起預購

在今年5月Google I/O首次亮相的Pixel 7系列手機，終於正式發表了，在稍早發表會中同步推出了Pixel 7、...

大尺寸iPhone 14 Plus今開賣「肯定熱銷」 拖到10月才登場全因6大優勢

蘋果（Apple）6.7吋iPhone 14 Plus於今天（10月7日）開賣，同時也是蘋果首次推出非Pro版的大尺寸手機，相信果粉期待不已。一名網友就表示，其實很多人根本不需要太複雜的功能，「只要大螢幕」和基本功能而已，認為肯定會大賣，引起網友認同，表示「所以故意放到10月（賣）呀」，否則可能會影響iPhone 14 Pro Max的銷量。《聯合新聞網》就來幫你列出iPhone 14 Plus的優點。

iPhone真的離不開動態島了 蘋果iOS 16.1測試版加「這1條」更讓人分心

蘋果（Apple）iPhone 14 Pro系列改成「動態島」（Dynamic Island）的挖孔螢幕設計，但動態島的「看得見又讓人看不見」的風格，似乎讓果粉又愛又恨，但未來它可能更明顯、無法離開它的視線了。

買嘸iPhone 14 Pro？蘋果官網搶現貨「進階版」 注意這時間、靠它4關鍵入手新機

蘋果（Apple）iPhone 14 Pro系列相較平價版iPhone 14依舊熱門，《聯合新聞網》實測，若今日購買仍需等到11月中才能收到貨，先前也曾報導如何在蘋果官網搶到現貨。但現在有一名網友祭出「進階版」搶貨教學，只要注意這段時間跟4個關鍵，就可以比別人更早拿到iPhone 14 Pro系列新品囉！

Pixel 7系列曝光規格無懸念 拍照更清晰、10月13日開賣

日前有不少消息提前曝光的Pixel 7系列，終於由Google在Made by Google中公布具體細節，而Google台灣也將在台灣地區引進此系列手機。

Google智慧手機Pixel 7下單800萬支 備貨量創新高

Google公司即將發表新一代智慧手機Pixel 7，傳出要供應鏈備貨逾800萬支，為史上最高，顯然不畏當前智慧手機市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。