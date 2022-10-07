Pixel 7系列曝光規格無懸念 拍照更清晰、10月13日開賣

日前有不少消息提前曝光的Pixel 7系列，終於由Google在Made by Google中公布具體細節，而Google台灣也將在台灣地區引進此系列手機。

Google很早就在今年5月舉辦的Google I/O 2022期間揭曉Pixel 7系列手機外觀，此次則是進一步公布完整硬體規格。

其中，Pixel 7將搭載6.32吋、Full HD+、支援90Hz畫面更新率的顯示螢幕，機身相比Pixel 6更窄一些，並且搭載Google Tensor G2自製處理器與Titan M2安全晶片，搭載8GB記憶體，搭配128GB或256GB儲存容量，電池容量則從Pixel 6的4616mAh縮減為4355mAh，但強調仍可對應最長3天電力續航表現，相機則搭載1080萬畫素視訊鏡頭，主相機則搭配5000萬畫素廣角鏡頭與1200萬畫素超廣角鏡頭，顏色則提供曜石黑、香茅綠與雪花白。

Pixel 7 Pro則搭載6.7吋、Quad HD+、支援120Hz畫面更新率，最高亮度可達1500 nits的LTPO低耗電OLED顯示螢幕，同樣搭載Google Tensor G2自製處理器與Titan M2安全晶片，搭載12GB記憶體，同樣搭配128GB或256GB儲存容量，電池容量則維持5000mAh，相機則搭載1080萬畫素視訊鏡頭，主相機則搭配5000萬畫素廣角鏡頭與1200萬畫素超廣角鏡頭，額外加上4800萬畫素遠焦鏡頭，對應4.8倍光學變焦，最高可對應30倍混合變焦，顏色則提供曜石黑、霧灰色與雪花白。

而在此次增加的智慧功能中，Google強調藉由Tensor G2自製處理器提高人工智慧運算效能，藉此讓使用者能更方便地使用語音識別、文字轉換，甚至讓使用者能更方便使用電話功能，或是拍攝更精美的自拍照。

其中，在通話功能中藉由人工智慧強化背景噪音過濾效果，同時也能藉由Call Screen功能協助過濾詐騙、騷擾電話，或是藉由Google Assistant數位助理服務幫忙接聽電話。而在拍照功能部分更強調可大幅提升低光環境拍攝成像效率，甚至透過人工智慧方式消除照片模糊情況，並且在錄影過程加入電影運鏡般的散景效果，另外也能透過人工智慧與聲控指引方式進行最佳自拍。

在額外搭載長焦鏡頭設計的Pixel 7 Pro中，Google更以人工智慧打造Super Res Zoom超解像縮放功能，讓使用者能輕易使用2倍、5倍或10倍變焦，並且透過穩定技術紀錄清晰遠焦影像，更在超廣角鏡頭加入微距拍攝自動對焦 (Macro Focus)，至於Pixel 7也能藉由超解像縮放功能對應清晰的數位變焦拍攝效果。

雖然部分功能仍會由Pixel 7系列手機獨佔，但Google表示將使更多獨佔功能陸續下放到先前推出的Pixel系列機種，藉此延長先前推出機種的使用年限，甚至再次標榜Pixel系列手機均保證提供長達5年的Android原生作業系統更新。

另一方面，Google也強調此次推出的Pixel 7系列也採用大量回收材質製作，同時盒裝設計也採用環保、可回收材質，藉此降低對環境影響。

建議售價方面，Pixel 7將從599美元起跳，而Pixel 7 Pro則從899美元起跳，預計在美國、新加坡、日本、丹麥、義大利、台灣、德國、澳洲、瑞典、印度、英國、荷蘭、挪威、西班牙、愛爾蘭與法國率先推出。在台灣地區售價部分，Pixel 7將以新台幣18990元或21990元價格銷售，而Pixel 7 Pro建議售價則是新台幣26990元或29990元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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