iPhone真的離不開動態島了 蘋果iOS 16.1測試版加「這1條」更讓人分心

蘋果（Apple）iPhone 14 Pro系列改成「動態島」（Dynamic Island）的挖孔螢幕設計，但動態島的「看得見又讓人看不見」的風格，似乎讓果粉又愛又恨，但未來它可能更明顯、無法離開它的視線了。

據外媒《macrumors》報導，在最新的iOS 16.1測試（Beta）版中，蘋果調整了iPhone 14 Pro系列的動態島設計，將動態島在黑暗背景下更加明顯。而且若使用較暗的背景圖片或深色模式時，動態島的外部周圍會出現淺灰色邊框。

蘋果在最新的iOS 16.1測試版調整了iPhone 14 Pro系列的動態島設計，若在較暗的背景圖片或深色模式時，或是讓動態島提供資訊時，動態島的外部周圍會出現邊框。（翻攝自macrumors）

外媒實測，若使用淺色背景時，動態島就不會有邊框，解鎖iPhone或未使用動態島時，邊框也不會出現，但若使用動態島顯示內容資訊，譬如聽音樂等，仍會出現淺灰色邊框。

蘋果在最新的iOS 16.1測試版調整了iPhone 14 Pro系列的動態島設計，若在較暗的背景圖片或深色模式時，或是讓動態島提供資訊時，動態島的外部周圍會出現邊框。（翻攝自macrumors）

目前蘋果iOS 16.0.2版本有較為模糊的邊框，不少果粉刻意使用深色背景將黑色塊的動態島「融入其中」，就是避免怕觀看到動態島而分心，未來蘋果反而強化動態島的存在，外界不太明白蘋果的用意為何，也引起網友批評「超愚蠢」，認為應該要有自行決定是否開關動態島邊框的功能，「這設計很可怕」。

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