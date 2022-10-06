快訊

國安局長訪泰被曝光 陳明通：泰方說明 華為監視器涉重嫌

疫情略升溫 行政院：邊境開放、0+7政策13日上路不變

聽新聞
test
0:00 / 0:00

iPhone 14上市 「這2款」系列手機掀拋機潮

聯合新聞網／ 綜合報導
iPhone 14系列開賣後，9月二手機中這兩款手機出現拋機潮。（歐新社）
iPhone 14系列開賣後，9月二手機中這兩款手機出現拋機潮。（歐新社）

iPhone 14系列於9月正式開賣後，在二手機市場裡iPhone 12以及iPhone 13系列機型皆出現拋機潮，而最多通訊行報價的則是iPhone 13 Pro Max 256GB，其次則為iPhone 12 Pro 128GB，第三為iPhone 12 128GB。

根據《SOGI 手機王》統計，2022年9月1日起至9月30日期間，統計全台超過300家合作通訊行所刊登的二手iPhone價格中，相較於8月iPhone 11有近半數出現在前10款通訊行報價的二手iPhone，至9月「只剩下1款」。

在iPhone 14系列開賣後，前10款最多通訊行報價的二手iPhone幾乎被iPhone 12（榜上共有5 款）及iPhone 13（榜上共有4 款）系列為主，其中最多通訊行報價的二手iPhone機型由iPhone 13 Pro Max 256GB奪冠，其次則為iPhone 12 Pro 128GB，第三名為iPhone 12 128GB。

9月的整體趨勢來看，iPhone 12 與 iPhone 13 系列機型增加不少，市場出現明顯的拋機潮。而iPhone 12 系列也因上市屆滿 2 年，除了綁約快到期的消費者有拋售動機外，iPhone 14 Pro的推出也讓部分使用者有了提前換機的念頭，因此才有此次拋機潮。

iPhone iPhone 12 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 14 Pro

延伸閱讀

上班族崩潰問「有不加班的公司嗎」 網秒回有很多：下班時間捷運都爆滿

為何台灣都更很難？ 網曝1原因：住戶不滿意

北市12k套房出租 格局曝光網傻眼：馬桶外露還正對床？

他批iPhone 14 Pro動態島「很雞肋」引戰 網友打臉曝後勢看漲

相關新聞

買嘸iPhone 14 Pro？蘋果官網搶現貨「進階版」 注意這時間、靠它4關鍵入手新機

蘋果（Apple）iPhone 14 Pro系列相較平價版iPhone 14依舊熱門，《聯合新聞網》實測，若今日購買仍需等到11月中才能收到貨，先前也曾報導如何在蘋果官網搶到現貨。但現在有一名網友祭出「進階版」搶貨教學，只要注意這段時間跟4個關鍵，就可以比別人更早拿到iPhone 14 Pro系列新品囉！

他批iPhone 14 Pro動態島「很雞肋」引戰 網友打臉曝後勢看漲

iPhone 14 Pro系列上市後，其中最引人注目的即為全新推出的「動態島（Dynamic Island）」功能，有網友就發文詢問「動態島是不是真的很雞肋」，認為動態島看起來很高級，但功能都是一些非剛性需求的東西，有時還干擾人的注意力，引起許多網友討論。

iOS 16新功能！開關機「用講的就好」 網實測：太方便了

過去想將iphone關機或重新開機，都要按住側邊按鈕或是前往設定才能達成，不過近日一位網友發現，在下載iOS 16後，就可以透過Siri辨別聲紋，在不觸碰手機的前提下關機，不過也有網友擔憂聲紋功能不夠精確，恐怕存在被別人不慎關機的風險。

iPhone 14上市 「這2款」系列手機掀拋機潮

iPhone 14系列於9月正式開賣後，在二手機市場裡iPhone 12以及iPhone 13系列機型皆出現拋機潮，而最多通訊行報價的則是iPhone 13 Pro Max 256GB，其次則為iPhone 12 Pro 128GB，第三為iPhone 12 128GB。

只能用1年？ 小米手機品質差惹「脫粉潮」 閱讀量1.7億次

小米手機最近因為「小米11」系列品質問題」被網友送上熱搜，微博話題#小米11系列屢爆品質問題遭維權#的閱讀數已高達1.7億次，討論次數超過2.4萬次，評論區更是變成了米粉的「脫粉現場」。不少米粉紛紛表示，「再也不買小米了」，甚至有米粉吐槽，「雷總，小米手機只能用一年嗎？」

蘋果要求富士康等供應商 將部分耳機產能轉移至印度

日經亞洲報導，蘋果公司首次要求富士康、立訊精密供應商將部分 AirPods 和 Beats 耳機生產線轉移到印度，這是這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。