iPhone 14上市 「這2款」系列手機掀拋機潮

iPhone 14系列於9月正式開賣後，在二手機市場裡iPhone 12以及iPhone 13系列機型皆出現拋機潮，而最多通訊行報價的則是iPhone 13 Pro Max 256GB，其次則為iPhone 12 Pro 128GB，第三為iPhone 12 128GB。

根據《SOGI 手機王》統計，2022年9月1日起至9月30日期間，統計全台超過300家合作通訊行所刊登的二手iPhone價格中，相較於8月iPhone 11有近半數出現在前10款通訊行報價的二手iPhone，至9月「只剩下1款」。

在iPhone 14系列開賣後，前10款最多通訊行報價的二手iPhone幾乎被iPhone 12（榜上共有5 款）及iPhone 13（榜上共有4 款）系列為主，其中最多通訊行報價的二手iPhone機型由iPhone 13 Pro Max 256GB奪冠，其次則為iPhone 12 Pro 128GB，第三名為iPhone 12 128GB。

9月的整體趨勢來看，iPhone 12 與 iPhone 13 系列機型增加不少，市場出現明顯的拋機潮。而iPhone 12 系列也因上市屆滿 2 年，除了綁約快到期的消費者有拋售動機外，iPhone 14 Pro的推出也讓部分使用者有了提前換機的念頭，因此才有此次拋機潮。

商品推薦